Galerie handlowe: jak stworzyć przestrzeń bezpieczną dla klientów?

Na co w szczególności powinny zwrócić uwagę obiekty handlowe, aby nie narażać swoich klientów na utratę zdrowia, a nawet życia?

W październiku i listopadzie doszło do kilku śmiertelnych wypadków w galeriach handlowych. Tymczasem przed nami okres największego natężenia ruchu w sklepach – w związku z Black Friday przypadającym w piątek 26 listopada oraz zbliżającą się gorączką przedświątecznych zakupów.

Gorący okres w galeriach handlowych

Wszyscy korzystamy z obiektów użyteczności publicznej, takich jak galerie handlowe. Wiele z nich posiada kilka kondygnacji i mnóstwo otwartej przestrzeni, co pozwala na umieszczanie w niej cieszących oko instalacji artystycznych czy dekoracyjnych – szczególnie przed świętami Bożego Narodzenia. Niestety w ostatnich tygodniach w galeriach handlowych doszło do kilku tragedii, a rozpoczynający się właśnie okres wzmożonego ruchu co najmniej statystycznie będzie skutkował większą ilością zdarzeń niebezpiecznych. Warto, żeby zarządcy tymi obiektami już teraz podjęli dodatkowe starania w celu zapobiegania wypadkom i zdarzeniom potencjalnie wypadkowym.

- Pod względem zabezpieczenia pandemicznego obiekty te są dość dobrze przygotowane – dostępne są środki dezynfekujące, informacje graficzne o zasadach panujących wewnątrz, a także komunikaty słowne nadawane z głosików, które przypominają o sposobie zachowania. Warto z podobnym pietyzmem zwrócić uwagę klientów na inne zagrożenia, które mogą się pojawić. Zarządcy powinni prowadzić regularne przeglądy infrastruktury, a wszelkie możliwe lub potencjalne niebezpieczeństwa natychmiast niwelować, a jeśli pojawiają się jakiekolwiek wątpliwości, należy przyjmować najgorszy scenariusz - mówi Andrzej Bączkowski, Ekspert ds. bezpieczeństwa pracy firmy doradczej W&W Consulting.

Przykładem niech będą instalacje świąteczne ustawiane na głównym ciągu komunikacyjnym, które zmniejszają jego przepustowość, a przy natężonym ruchu mogę powodować potknięcia oraz zagęszczenie osób w tym miejscu, zwiększając tym samym zagrożenie epidemiologiczne. - Kolejnym punktem jest odpowiednie zabezpieczenie miejsc czy elementów generujących ryzyko, poprzez ich wygrodzenie i jednoznaczne oznaczenie (np. do czasu fizycznego usunięcia nieprawidłowości).

Dotyczy to również oznaczania dużych powierzchni szklanych naklejkami czy wzorami na wysokości wzroku, co zmniejsza ryzyko wpadnięcia na taką szybę. Warto również przeprowadzić kampanię informacyjną wśród klientów obejmującą plakaty, znaki czy komunikaty słowne, zwracające uwagę na istotne aspekty. Jednym z nich jest zachowanie uwagi podczas wchodzenia i schodzenia ze schodów ruchomych gdzie można umieścić np. naklejki „Nie używaj telefonu podczas korzystania ze schodów” – dodaje Andrzej Bączkowski.