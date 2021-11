Gdańsk: dobrze zaplanowane miasto przyjazne mieszkańcom

Gdańsk będzie inwestował w komunikację i nowe centrum dzielnicowe – zapowiadała Aleksandra Dulkiewicz, Prezydent Gdańska. Wszystko w myśl zasady miasta małych odległości, oferującego mieszkańcom przyjazne przestrzenie publiczne.

Gdańsk należy do tych niewielu aglomeracji w Polsce, które mogą spodziewać się przyrostu liczby mieszkańców w perspektywie najbliższych kilkunastu lat. Do Gdańska nowych mieszkańców przyciąga morze, dobra infrastruktura, ale także atrakcyjne miejsca pracy.

Wyzwaniem dla miasta jest intensyfikacja zabudowy i uzupełnianie istniejących struktur urbanistycznych wewnątrz miasta. Gdański ratusz stawia na koncepcję miasta krótkich odległości, zbieżnego z koncepcją miasta 15 minutowego.

Pomimo, że Gdańsk szczyci się dość wysokim poziomem pokrycia obszaru miasta planami miejscowymi – to około 65 proc. – pracami planistycznymi obejmowane są kolejne tereny.

– Wyzwaniem jest rozwój miasta do wewnątrz poprzez intensyfikację zabudowy, wypełnianie i uzupełnianie istniejących struktur urbanistycznych. Widzimy też potrzebę wykreowania nowego centrum dzielnicowego w rozwojowej części miasta, jaką jest Gdańsk Południe – mówiła Aleksandra Dulkiewicz, Prezydent Gdańska, podczas spotkania z cyklu W 8 pytań dookoła miasta, organizowanego przez Urban Land Institute Poland (ULI Poland).

Do Gdańska nowych mieszkańców przyciąga morze, dobra infrastruktura, ale także atrakcyjne miejsca pracy. Według ratusza branże kluczowe do rozwoju miasta to przemysłowo-portowo-logistyczna (Wyspa Stogi – rejon Portu Morskiego ), przemysł nowych technologii (rejon Portu Lotniczego) oraz przemysł czasu wolnego – rozwój usług turystyki i rekreacji (Pas Nadmorski).

Miasto przyjazne dla ludzi

– Priorytetem dla miasta jest wielofunkcyjność i rozwój funkcji mieszkaniowo-usługowych, zieleni, oraz funkcji produkcyjno-usługowo-składowych. Chcemy to wdrażać poprzez m.in. tworzenie przyjaznych użytkownikom lokalnych przestrzeni publicznych, w których toczy się codzienne życie mieszkańców. Stawiamy na realizację przyjaznej infrastruktury dla pieszych i rowerzystów, stworzenie nowego parku w dzielnicy rozwojowej Południe. Chcemy stworzyć warunki, by mieszkańcy terenów intensywnie rozwijających się spędzali czas na powietrzu w otoczeniu urządzonej zieleni. Planujemy też nasadzenia zieleni wysokiej wzdłuż ciągów komunikacyjnych, co wpłynie pozytywnie na lokalny klimat oraz sprawi, że miasto będzie coraz bardziej przyjazne dla jego użytkowników – deklaruje Aleksandra Dulkiewicz.

– Polskie miasta rozwijają się i pomimo problemów z finansowaniem niektórych inwestycji, stale implementują najlepsze światowe wzorce w zakresie zrównoważonego rozwoju, czy wspierające jakość życia. Gdańsk jest jednym z liderów takiego podejścia, dzięki czemu osiąga sukces i przyciąga nowych mieszkańców, którzy doceniają takie podejście” – mówi Søren Rodian Olsen, przewodniczący ULI Poland i dyrektor zarządzający Logicenters w grupie NREP.

Kolejne tereny objęte pracami planistycznymi