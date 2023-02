Gdańsk ma pomysł na oszczędzanie energii. Będzie wyłączać iluminacje

W lutym ponad połowa iluminowanych obiektów w Gdańsku wyposażona została w zegary astronomiczne, które umożliwiają ustawienie nocnej przerwy. W ten sposób miasto planuje oszczędzać energię.

W lutym 2023 roku na gdańskich iluminacjach zamontowanych zostało 55 zegarów czasowych.

W zegary astronomiczne została wyposażona ponad połowa iluminowanych obiektów w mieście.

Zegary astronomiczne pozwalają na stawienie nocnej przerwy w iluminacji, tym samym pomagając zaoszczędzić energię.

Podświetlenia obiektów działają codziennie od zmierzchu do świtu. Dzięki montażowi specjalnych urządzeń możliwe jest zaprogramowanie przerwy nocnej w ich działaniu. Dzięki temu Gdańsk może zaoszczędzić energię elektryczną i zoptymalizować koszty zużycia prądu. W lutym 2023 roku na gdańskich iluminacjach zamontowanych zostało 55 zegarów czasowych.

W Gdańsku iluminowanych jest 97 obiektów sakralnych, zabytkowych i inżynierskich (kościoły, mosty i wiadukty, bramy, mury, pomniki, parki i skwery, maszty flagowe oraz tablice). W lutym ponad połowa z nich wyposażona została w zegary astronomiczne, które umożliwiają ustawienie nocnej przerwy. Zaplanowaliśmy ją między godziną 23:00 a 4:00.

Zegar astronomiczny, czyli jak włączyć oszczędzanie

Zegar astronomiczny, to urządzenie służące do sterowania obwodami elektrycznymi, pracujące we wcześniej zaprogramowanym przedziale okresowym. Dzięki niemu można kontrolować czas działania iluminacji. Ustawia się na nim godzinę załączania i wygaszania źródeł światła.

Zamontowane na ponad połowie naszych iluminacji pozwoliły na ustawienie nocnej przerwy. Energię należy oszczędzać i to właśnie jest celem wprowadzenia pauz. Wykorzystanie urządzeń spowoduje obniżenie rachunku za energię elektryczną zużywaną do podświetlania iluminacji nawet o 30 %.