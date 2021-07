Gdańsk stanie się bardziej zielony. W planach nowe nasadzenia!

Główne Miasto od ul. Podwale Staromiejskie otaczać będą już nie tylko zabytkowe mury obronne miasta. Historyczne serce Gdańska zyska także nowy „zielony mur” stworzony z istniejących i nowoposadzonych drzew. W Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni ogłoszono postępowanie na przygotowanie dokumentacji projektowej i kosztorysu w ramach zdania „PlanTy na Podwalu”. To projekt wybrany przez mieszkańców w Zielonym Budżecie Obywatelskim 2021.

Projekt „PlanTy na Podwalu” zakłada wykonanie nasadzeń nowych drzew oraz roślinności towarzyszącej na terenach spacerowych biegnących wzdłuż ul. Podwale Staromiejskie. Stanowiłaby ona uzupełnienie istniejących tam terenów zielonych, dzięki czemu przekształciłyby się one w planty inspirowane Plantami Krakowskimi.

Pierwszym krokiem, który należy wykonać w drodze do powstania gdańskich plant jest opracowanie projektu, określającego szczegółowo plan nowych nasadzeń, sposób pielęgnacji nowych oraz istniejących drzew, a także koszty realizacji całego zadania. W GZDiZ ogłoszone zostało postępowanie. Na wykonawców dokumentacji projektowej czekamy do 6 sierpnia 2021 r.

Przy przygotowaniu projektu wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia wytycznych nakreślających ogólną koncepcję zadania „PlanTy na Podwalu”. W ich myśl drzewostan na Placu im. Dariusza Kobzdeja zostanie wzbogacony o egzemplarze soliterowe, czyli takie, które wyróżniają się walorami ekspozycyjnymi i ozdobnymi. Będą to np. platany, buki czerwone, tulipanowce czy czerwone kasztanowce. Dzięki ich odpowiedniemu nasadzeniu stworzą one na placu namiastkę ogrodu botanicznego w centrum miasta.

Charakter plant na Podwalu Staromiejskim podkreślić mają także nowe nasadzenia drzew po południowej stronie ulicy między ulicami Pańską a Lawendową. Będą one niejako przedłużeniem istniejących szpalerów drzew i połączeniem z obecną oraz projektowaną zielenią na Placu Kobzdeja. Projekt ma przedstawić także analizę możliwości posadzenia drzew również po północnej stronie ul. Podwale Staromiejskie.

Wytyczne wskazują ponadto, że nowe nasadzenia mają być dostosowane do warunków siedliskowych, a układ planowanych terenów zielonych ma być podporządkowany ekspozycji zabytkowych murów obronnych.

Oprócz wspomnianych wytycznych dokumentacja projektowa ma uwzględniać kwestie technologiczne dotyczące wykonania, w miarę potrzeb, systemów wspomagających bytowanie drzew w trudnych warunkach.