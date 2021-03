Gdańska Aleja Grunwaldzka będzie bardziej zielona

Ta ulica ma ogromny potencjał pod kątem tkanki miejskiej, lokali usługowych na parterach - mówi Szymon Renk, autor projektu odtworzenia alei drzew wzdłuż głównej gdańskiej arterii, który wygrał w ósmej edycji Budżetu Obywatelskiego w Gdańsku i właśnie czeka na realizację.

Centra biznesowe rzadko kojarzone są z działalnością społeczną i zaangażowaniem na rzecz ekologii, projektów miejskich i dobrosąsiedzkich stosunków. Gdańska Olivia Business Centre pokazuje, że może być inaczej. W ciągu ostatnich 12 miesięcy powołane w jej środowisku inicjatywy społeczne obejmują poza stałym wsparciem szpitali i personelu medycznego m.in. odtworzenie alei drzew wzdłuż głównej trójmiejskiej arterii.

Szymon Renk, pracownik działu komercjalizacji Olivii Business Centre przygotował projekt Aleja Grunwaldzka przez Wielkie A. Jest to inicjatywa, która ma na celu przywrócenie ulicy Grunwaldzkiej w Gdańsku, charakteru miejskiej alei. Jeszcze w latach 60-tych była to droga, którą otaczały dorodne drzewa, dające cień, przyjazną zieleń, filtrujące powietrze i ograniczające wysokie temperatury w czasie letnich upałów. Obecnie po drzewach nie ma śladu i wielu mieszkańców Trójmiasta nie pamięta już o dawnym charakterze ulicy. Projekt Szymona Renka został zgłoszony do gdańskiego Budżetu Obywatelskiego w 2020 roku i zyskał olbrzymie poparcie mieszkańców, uzyskując największą ilość głosów ze wszystkich zgłoszonych projektów.



- Moją odwieczną pasją jest urbanistyka. – mówi Szymon Renk, autor projektu. Czytam książki temu poświęcone, oglądam albumy z całego świata, codziennie przeglądam fora dyskusyjne. W ostatnim roku całkiem przypadkiem wpadłem na zdjęcie alei Grunwaldzkiej z lat 60-tych, gdy wcale nie przypominała obecnej nieprzyjemnej „autostrady". Tym projektem chciałbym zmienić charakter alei, z której codziennie korzystam. Ta ulica ma ogromny potencjał pod kątem tkanki miejskiej, lokali usługowych na parterach. Olivia pokazała to w ostatnich 10 latach. Potwierdzi to każdy, kto pamięta zaniedbane nieużytki, komis samochodowy czy tor gokartowy, które znajdowały się w miejscu dzisiejszej biznesowej wizytówki Trójmiasta. Projekt zgłosiłem, gdyż jest to idealne miejsce, gdzie można bez szkody dla jakiegokolwiek użytkownika ulicy sprawić, by ludzie zauważyli, że ulica to nie tylko jezdnia. To też zieleń, mała architektura, chodnik zachęcający do spacerów czy droga dla rowerów. Przez ten projekt chciałbym zadziałać „u podstaw", żeby mieszkańcy zmienili swój sposób postrzegania miasta, żeby mieszkańcy Oliwy, studenci i pracownicy biurowców poczuli, że przyjemnie przejść się na SKM albo dojechać do pracy rowerem; żeby lokale usługowe w tej okolicy zaczęły tętnić życiem. – dodaje Szymon Renk.



Projekt obecnie czeka na realizację.