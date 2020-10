Gdańska inwestycja spod kreski Arch-Deco już z pozwoleniem na użytkowanie

Zlokalizowana w przepełnionej historią dzielnicy Gdańska inwestycja spod kreski renomowanego gdyńskiego biura architektonicznego Arch-Deco dobiegła końca.

Jedna z ciekawszych inwestycji mieszkaniowych w Trójmieście, Oliva Koncept, otrzymała właśnie pozwolenie na użytkowanie. Osiedle ulokowane jest w przepełnionej historią i cieszącej się wielką popularnością dzielnicy Gdańska – Oliwie, na skraju Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Deweloper finalizuje sprzedaż mieszkań zapraszając klientów do apartamentu pokazowego

Luksusowe apartamenty zawsze przyciągają zainteresowanie rynku. To właśnie w nich, jak w lustrze, przeglądają się najnowsze architektoniczne i wnętrzarskie trendy. Są źródłem inspiracji i wyznaczają poziom kolejnych powstających inwestycji. Nie inaczej jest w przypadku Olivy Koncept, a można to odczuć na każdym kroku wizyty na osiedlu – zaczynając od brył budynków, przez użyte materiały i zagospodarowanie terenu.

To flagowa trójmiejska realizacja dewelopera Budner Inwestycje, za której projekt odpowiada renomowane gdyńskie biuro architektoniczne Arch-Deco.

Wysoki standard osiedla widoczny jest na klatkach schodowych, korytarzach i w innych częściach wspólnych budynków. Nowoczesny design oraz inteligentne technologie dostępne są również we wnętrzach apartamentów, czego można osobiście doświadczyć w udostępnionym apartamencie pokazowym. Utrzymany jest on w modnym ostatnimi czasy stylu „modern elegant”. Cechuje go powściągliwość i pewien minimalizm formy, stonowana kolorystyka, nie stroniąca jednak od mocniejszych akcentów, oraz użycie naturalnych materiałów, takich jak kamień, drewno czy wysokiej jakości tkaniny obiciowe użyte do wykończenia wnętrz.

– Naszym zamysłem było, aby wnętrze mieszkań w Oliva Koncept było miejscem, które działa kojąco, gdzie można się wyciszyć i odpocząć – tłumaczy Anna Trzcińska, jedna z architektek z biura Arch-Deco. – Chcieliśmy, aby przestrzeń ta korespondowała z elegancką, klinkierową elewacją oraz przepełnionymi zielenią widokami z okien, była stylowa, ale stonowana. Fronty fornirowane w kolorze orzecha amerykańskiego, dobór eleganckich lamp i mebli renomowanych firm, naturalny gres w łazience – wszystko to tworzy wnętrze o wysublimowanym, nienachalnym stylu – dodaje Anna Trzcińska.