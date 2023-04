Gdańska Montownia otwarta. Tak zabytkowy budynek zyskał nowe życie i funkcje

Montownia – zabytkowy, zrewitalizowany przez firmę Euro Styl budynek w centrum Gdańska zyskał nowe życie i funkcje. 1 kwietnia br. odbyło się otwarcie części noclegowej obiektu, która przyjęła pierwszych gości. Montownia Lofts & Experience ma się wyłamać z hotelowych standardów.

Do dyspozycji gości jest 114 autentycznych, w pełni wyposażonych loftów.

Za projekt architektoniczny odpowiada RayssGroup.

Montownia Lofts & Experience ma się wyłamać z hotelowych standardów, nie tylko ze względu na charakter i architekturę obiektu, ale także dzięki wkomponowanej w jej wnętrza, niebanalnej sztuce. W parterze budynku zacznie niebawem działać największy w Trójmieście food hall o powierzchni blisko 2,5 tys. mkw.

Jestem bardzo dumna, że udało się wykorzystać ogromny, architektoniczny potencjał tego budynku, że go nie „zepsuliśmy”, dzięki czemu Montownia jest bardzo autentyczna. W jej przypadku mniej znaczy więcej – staraliśmy się nie ingerować nazbyt, a poprzez nowoczesną aranżację i sztukę stworzyliśmy wyjątkowo piękne miejsce na mapie Gdańska i Polski, które – jestem przekonana – będzie często odwiedzane – mówi Magdalena Reńska, dyrektor zarządzająca i członek zarządu w spółce Euro Styl.

Przenocuj w galerii sztuki

Wnętrza Montowni to połączenie industrialnego stylu z nowoczesnością. Rewitalizacja budynku pozwoliła odsłonić jego oryginalny, galeryjny układ. Imponujący, przeszklony strop między parterem a kolejnymi piętrami, ukazuje sięgającą aż do świetlika dachowego, roślinną ścianę. Przestrzenie wspólne wzbogaca sztuka, m.in. wielkogabarytowe pejzaże oraz „Ławica Stworzeń”, czyli 17 olbrzymich, efektownych obiektów świetlnych o długości do 9 metrów (wykonanych ze sprowadzanych z Filipin egzotycznych muszli), które zawisły między kondygnacjami budynku. Dzieła te są autorstwa Tomasza Krupińskiego, uznanego gdańskiego artysty. Ściany loftów zdobią z kolei wielkoformatowe zdjęcia w stoczniowym klimacie, których autorem jest znany fotograf i dokumentalista Michał Szlaga.

Przestrzenie wspólne wzbogaca sztuka, m.in. wielkogabarytowe pejzaże oraz „Ławica Stworzeń”, czyli 17 olbrzymich, efektownych obiektów świetlnych o długości do 9 metrów, które zawisły między kondygnacjami budynku, fot. mat. inwestora

Montownia Lofts & Experience to znacznie więcej niż hotel. To miejsce pełne niezwykłych detali, które sprawiają, że obiekt jest niemal galerią sztuki. Tutaj przemysłowa surowość, niecodzienna twórczość artystyczna, nowoczesny design i loftowy styl przenikają się, tworząc wyjątkową całość. Klimatu dodają też zachowane artefakty, m.in.: historyczne lampy, oryginalne drzwi i bramy stoczniowe, brukowa podłoga czy zabytkowa, ceglana elewacja z lat 1936-1938. To miejsce daje wiele powodów, dla których warto tu być – zapewnia Tomasz Albrycht, dyrektor Działu Apartamentów Serwisowanych w spółce Euro Styl.

Komfortowo i oryginalnie

W Montowni znajduje się 114 oryginalnych loftów. Powierzchnia typowego apartamentu jest dwukrotnie większa od standardowego pokoju hotelowego (lofty w Montowni mają od 37 do 51 m kw.), a ich wysokość wynosi 5 metrów. W połączeniu z komfortowymi antresolami sypialnianymi umożliwia to wygodne pomieszczenie w nim nawet sześciu osób. Każdy loft posiada aneks kuchenny z pełnym wyposażeniem. Apartamenty mają kontrolę dostępu, można je otworzyć za pomocą karty lub aplikacji w telefonie. Ich wnętrza urządzone są w niebywale gustownym stylu, a zaprojektowała je Marzena Degutis.

Imponujący, przeszklony strop między parterem a kolejnymi piętrami, ukazuje sięgającą aż do świetlika dachowego, roślinną ścianę, fot. mat. inwestora

- Montownia to dogodna baza dla osób podróżujących do Gdańska w różnych celach – zarówno biznesowych, jak i turystycznych - idealne miejsce na przykład na majowy wypad do Trójmiasta. Z okazji otwarcia obiektu, przez cały kwiecień oferujemy 50 proc. zniżkę na nocleg. Jestem przekonany, że każdy, kto raz trafi do Montowni, będzie oczarowany tym miejscem i wróci do nas ponownie – dodaje Tomasz Albrycht.

Zabytek z duszą

Budynek pochodzi z lat 30. XX wieku. Dawniej montowano w nim silniki do łodzi podwodnych. Obiekt został pieczołowicie odrestaurowany pod nadzorem konserwatora zabytków. Można w nim podziwiać wiele zachowanych, oryginalnych artefaktów, m.in.: brukową nawierzchnię z zabytkowymi torami kolejowymi, kabinę operatora suwnicy czy zabytkową ceglaną elewację z lat 1936-1938. Unikatowa architektura budynku pozwoliła zaprojektować w nim nowoczesne, miejskie funkcje. Synergia przestronnych loftów, przestrzeni konferencyjnej i ogromnego food hallu z ponad 20 restauracjami, z kuchniami z całego świata, pozwoli stworzyć wyjątkowe miejsce na mapie Gdańska. Obiekt ten będzie sercem DOKÓW, wielofunkcyjnej inwestycji powstającej na postoczniowych terenach Gdańska.