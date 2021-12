Gdański biurowiec Punkt już z kamieniem węgielnym

Wmurowano kamień węgielny pod budowę zaprojektowanego przez APA Wojciechowski Trójmiasto biurowiec Punkt, który stanie w gdańskim Wrzeszczu.

W dniu 7 grudnia nastąpiło uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę biurowca Punkt, powstającego w dzielnicy Wrzeszcz w Gdańsku.

Kameralny, zaprojektowany z ogromną starannością budynek będzie miał blisko 13 tys. m kw. powierzchni najmu.

Zakończenie inwestycji przewidziano na III kwartał 2023 roku.

Projekt budynku przygotowała pracownia APA Wojciechowski Trójmiasto.

Punkt to kameralny biurowiec z sześcioma kondygnacjami nadziemnymi i jedną podziemną, o łącznej powierzchni 12 781 m kw. (GLA). Budynek certyfikowany będzie w systemie LEED v4. Spełniać będzie więc najwyższe standardy środowiskowe związane m.in. z energooszczędnością czy niskim zużyciem wody pitnej obniżając przy tym koszty eksploatacyjne, jak również użyciem przyjaznych dla człowieka materiałów budowlanych. Będzie również certyfikowanym „Obiektem bez barier”, przystosowanym do swobodnego poruszania się osób niepełnosprawnych.

Punkt wybudowany zostanie w wysokim standardzie Torusa opartym m.in. o technologiczne innowacje – jedną z nich jest system central wentylacyjnych, który w praktyce likwiduje możliwość rozprzestrzeniania się różnego rodzaju patogenów takich jak bakterie czy wirusy. Budynek wyróżniać będą także: 3-metrowa wysokość pomieszczeń biurowych, uchylne okna, system indywidualnej kontroli temperatury, aplikacja budynkowa z szeregiem praktycznych funkcji (ułatwiająca m.in. dostęp do obiektu) oraz pełna infrastruktura dla rowerzystów. Na czwartej kondygnacji zaprojektowano taras, który będzie miejscem relaksu i odpoczynku dla pracowników. W inwestycji zaplanowano aż 283 miejsca parkingowe, w tym 83 podziemne, co będzie dużym udogodnieniem dla najemców.

- Rynek biurowy jest obecnie w pewnym zawieszeniu, pandemia jest hamulcem wzrostu i ten stan pewnie jeszcze trochę potrwa. Procesy inwestycyjne w naszej branży trwają jednak latami. Jako inwestor, deweloper, musimy wybiegać w przyszłość, myśleć o tym, co będzie za 2-3 lata, a do tego czasu – głęboko w to wierzę – sytuacja się unormuje, a pracownicy w zasadniczej większości pojawią się biurach, choć pewnie na nieco innych zasadach. Wrzeszcz, w którym inwestujemy nie po raz pierwszy, ma duży potencjał biznesowy. Jestem przekonany, że oferta wysokiej jakości biur w tej lokalizacji zostanie przez rynek doceniona – mówi Sławomir Gajewski, prezes spółki Torus.

Osiągnięcie stanu surowego inwestycji planowane jest na koniec lipca 2022 r., - za ten zakres prac odpowiada firma Marex Budownictwo z Mławy. Z kolei montaż elewacji, które wykona firma Eljako-Al rozpocznie się w czerwcu przyszłego roku i potrwa do końca I kwartału 2023 r. Projekt budynku przygotowała pracownia APA Wojciechowski Trójmiasto. Planowany termin zakończenia inwestycji to III kwartał 2023 roku.