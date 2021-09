Gdański biurowiec Wave stawia na elektromobilność

Przy biurowcu Wave, zrealizowanym w Gdańsku przez Skanska, uruchomiona została ładowarka dla hulajnóg elektrycznych – Si. To pierwszy tego typu model na rynku. Urządzenie może zasilić na raz trzy pojazdy. Umożliwia też zaplanowanie i zarezerwowanie miejsca do ładowania, a dodatkowo posiada funkcje zabezpieczające przed kradzieżą. To rozwiązanie zwiększające bezpieczeństwo użytkowników hulajnóg elektrycznych.

City Hub to pierwszy w Trójmieście węzeł współdzielonej mobilności, w którym w sezonie letnim można m.in. wypożyczyć elektryczne skutery od Hop.City, hulajnogi z aplikacji Bolt czy samochody Traficar. Teraz do tych rozwiązań dołącza stacja do ładowania hulajnóg elektrycznych Si. Ich użytkownicy mogą dokonać rezerwacji urządzenia na określoną datę i godzinę, dzięki czemu mają pewność, że będzie ono wtedy dostępne. Ładowarka stworzona przez spółkę JedenŚlad (właściciela marki Hop.City), posiada również funkcję zabezpieczającą sprzęt przed kradzieżą. To pierwszy taki model, nie tylko w Polsce, ale i na świecie.

Jak to działa?

Aplikacja Si, dzięki której można korzystać ze stacji ładowania, jest niezwykle intuicyjna i prosta w użyciu. Aby z niej skorzystać, wystarczy zeskanować kod QR znajdujący się na ładowarce. Wygenerowany link przekieruje użytkownika do mobilnej strony aplikacji Si, która krok po kroku przeprowadzi przez cały proces. W pierwszym okresie koszt pełnego ładowania jest całkowicie darmowy, a jego średni czas trwania to ok. 3 godziny. Docelowo, płatności za ładowanie będzie można dokonywać na dwa sposoby – poprzez system PayU lub za pomocą BLIK.

– Stworzyliśmy ekosystem Si z myślą o wszystkich użytkownikach hulajnóg elektrycznych, którzy chcą łatwo, bezpiecznie i bezproblemowo ładować swoje pojazdy. W Hop.City od lat pracujemy nad infrastrukturą ładowania oraz jesteśmy nowoczesnym bankiem energii – tworzymy zarówno Bateriomaty, jak i stacje ładowania dla hulajnóg czy rowerów elektrycznych, m.in. pod budynkiem Wave w Gdańsku. Obecnie pracujemy nad systemem analitycznym oraz rozwiązaniem z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii na potrzeby automatów kurierskich. W naszej ocenie, aby urządzenie było skalowane i dostosowane właśnie pod potrzeby najemców czy zarządców nieruchomości, musi mieć różne formy i być udostępnione zarówno solo, jak i przy „urządzeniach”, które już teraz są dostępne na rynku. – mówi Patrycja Ogrodnik, Brand Manager w spółce JedenŚlad, która jest właścicielem marki Si i Hop.City. – Aplikacji nie trzeba pobierać – cały proces jest maksymalnie krótki i intuicyjny, oparty o kody QR i mobilną stronę internetową. Już teraz pracujemy nad rozbudową Si o kolejne funkcjonalności i rodzaje pojazdów – dodaje Patrycja Ogrodnik.

Ze względów bezpieczeństwa, hulajnóg nie powinno ładować się w domu a tym bardziej w biurze. Stacja Si jest więc idealnym rozwiązaniem dla fanów tych elektrycznych pojazdów.

Polacy coraz bardziej (mikro)mobilni

Według raportu Mobility as a Service 2020 wypożyczanie rowerów miejskich, hulajnóg, a także współdzielenie samochodu to najpopularniejsze wśród Polaków usługi MaaS. Dzień bez Samochodu to świetna okazja, by kontynuować ten pozytywny trend i przerzucić się na bardziej ekologiczne środki transportu.