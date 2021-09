Gdański Wave w nowej odsłonie. To projekt spod kreski Medusa Group

Na terenie dzielnicy Oliwa, na osi Gdańska, gdzie zlokalizowana jest największa obecnie liczba nowych inwestycji o znaczeniu metropolitarnym, realizowany jest projekt Wave autorstwa pracowni Medusa Group. Miejsce to działać ma jako katalizator rozwoju centrum Gdańska.

Obszar, na którym realizowany jest projekt na terenie dzielnicy Oliwa to oś Gdańska, wzdłuż której lokalizowana jest największa obecnie liczba nowych inwestycji o znaczeniu metropolitarnym. Miejsce to działać ma jako katalizator rozwoju centrum Gdańska.

Wave to dwa niezależne budynki (oznaczone symbolami A i B). Budynek „A” zlokalizowany po stronie zachodniej jest tuż gotowy; budynek „B” po stronie wschodniej wchodzi w fazę realizacji. Każdy z nich ma 14 kondygnacji użytkowych. Oba połączone zostaną łącznikiem na poziomach od +3 do +10.

W widoku z góry budynki utworzą obróconą pod kątem 30 stopni literę „H”. Architektura obiektu operuje oszczędnymi środkami wyrazu, równocześnie stanowi indywidualną i oryginalną kompozycję przestrzenną.

Powierzchnie biurowe zaprojektowane zostały w taki sposób, aby zapewnić funkcjonalną i efektywną aranżację. Przyjęta głębokość traktów oraz podział fasady stwarzają wiele możliwości konfiguracji i sposobów podziału powierzchni, w zależności od potrzeb najemcy.

- Stalowa fasada z elementów modułowych o rudej, bursztynowej barwie z charakterystycznymi, pionowymi podziałami była dla nas racjonalnym wyborem. To czytelne nawiązanie do prostej i funkcjonalnej retoryki portowych składów kontenerowych, których prostopadłościany ułożone jeden na drugim tworzą przestrzenne formy. Powtarzalność, modułowość, efekt typizacji wzbogaciliśmy poprzez grę szklanymi podziałami, które dematerializują bryłę - mówią przedstawiciele Medusa Group.

Z kolei ogólnodostępna przestrzeń między budynkami odwołuje się do bałtyckiego, nadbrzeżnego krajobrazu, gdzie współgrają ze sobą kształty wydm oraz fal.

Celem inwestycji jest bowiem stworzenie nowoczesnego i funkcjonalnego centrum oferującego elastyczne przestrzenie do komfortowej pracy biurowej. Zespół budynków jest przyjazny dla środowiska, co przejawia się m.in. w niskim zużyciu energii, niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery, stosowaniu odpowiednich przyjaznych środowisku materiałów budowlanych i urządzeń technicznych.

Wave otrzymał prestiżowy certyfikat międzynarodowy LEED Core&Shell na poziomie Platinum. To dowód na to, że budynek został zaprojektowany oraz zbudowany zgodnie z najwyższymi standardami.

Wave, jako pierwszy budynek biurowy w Trójmieście, ubiega się o wymagający certyfikat – WELL. To oznacza, że biura w Wave spełnią nawet najbardziej wyśrubowane wytyczne zdrowotne, oferując zrównoważone środowisko pracy. WELL kładzie duży nacisk na odpowiednią wentylację oraz filtrację powietrza w pomieszczeniach, utrzymywanie właściwej wilgotności i komfortu termicznego.

lokalizacja: Gdańsk, al. Grunwaldzka 345-347

architekci: Przemo Łukasik, Łukasz Zagała

współpraca autorska: Dawid Beil, Daria Cieślak, Krystian Szczepek, Piotr Gnacek, Anna Korzeniowska, Agata Marekwia, Zofia Adamus, Marcin Lech, Marta Präg, Seweryn Wróblewski, Michał Sokołowski, Mateusz Rymar, Marta Präg, Jakub Koźlik, Julia Kazimierska

projekt siw: Joanna (Sowula) Katańska

konstrukcja: Industria Structure

instalacje: CEgroup

projekt fasady: Studio Profil

projekt zieleni: Kass – Architektura Krajobrazu

ochrona ppoż.: Janusz Siata

inwestor: Skanska

powierzchnia: 43 300 m²

projekt: 2017

realizacja: 2020

certyfikacja: WELL