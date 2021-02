Gdańskie Riverview z nowoczesnym systemem zabezpieczeń

Inwestycja Riverview to nie tylko ambitna architektura, ale także świadome podejście do kwestii środowiska. W projekcie przewidziano szereg energooszczędnych, proekologicznych rozwiązań, dzięki którym Riverview jako pierwsza inwestycja mieszkaniowa w Polsce uzyskała certyfikat LEED. Wybitna architektura wymaga zabezpieczeń najwyższej klasy – inwestor zdecydował się na sterowanie systemem oddymiania od D+H.

Riverview to wyjątkowa inwestycja mieszkaniowa położona w sercu Gdańska, z widokiem na rzekę i Stare Miasto, w bezpośrednim sąsiedztwie Wyspy Spichrzów. Charakterystyczne bryły ze spadzistymi dachami i elewacją z czerwonej cegły nawiązują do historycznej zabudowy tej części miasta.

Projekt osiedla autorstwa APA Wojciechowski został nominowany do jednej z najbardziej prestiżowych nagród w świecie architektury - European Union Prize for Contemporary Architecture – Mies van der Rohe Award 2022. Niewątpliwie wyróżnia się na tle innych inwestycji mieszkaniowych – do strony portu uwagę przyciąga uporządkowana linia ceglanych budynków o spadzistych dachach. Cały projekt był konsultowany z Miejskim Konserwatorem Zabytków, a plan miejscowy wymagał w tym miejscu odzwierciedlenia historycznych podziałów na kamienice. Poszczególne budynki rozmieszczono w rzędach w taki sposób, aby zapewnić widok na rzekę w jak największej liczbie mieszkań. W centralnej części inwestycji znajduje się dziedziniec z zielenią i elementami małej architektury, otwarty na marinę i starówkę. Na parterze budynków od strony bulwaru zaplanowano lokale usługowe. Inwestycja Riverview to nie tylko ambitna architektura, ale także świadome podejście do kwestii środowiska. W projekcie przewidziano szereg energooszczędnych, proekologicznych rozwiązań, dzięki którym Riverview jako pierwsza inwestycja mieszkaniowa w Polsce uzyskała certyfikat LEED.

Zabezpieczenie obiektu przed pożarem

Inwestor postawił poprzeczkę naprawdę wysoko, jeśli chodzi o standard całej inwestycji. Przekładało się to na wyśrubowane wymagania względem systemu zabezpieczeń ppoż. Oddymianie to jedno z jego najważniejszych ogniw – w przypadku pożaru pozwala na usunięcie dymu z obiektu, a tym samym ograniczenie start materialnych i zapewnienie bezpiecznych dróg ewakuacyjnych. Serce systemu oddymiania w inwestycji Riverview stanowią centrale D+H z serii RZN. Centrala odbiera sygnał od czujek dymowych i przekazuje go dalej – do siłowników, które otwierają okna lub klapy oddymiające. Na gdańskim osiedlu zdecydowano się na zastosowanie central modułowych RZN 4416-M, które mogą obsługiwać dwie strefy jednocześnie (np. klatki schodowe). Działanie systemu oddymiania można wyzwolić ręcznie, dzięki przyciskom RT 45 zamontowanym w ciągach komunikacyjnych.

Dodatkowa funkcja systemu oddymiania

Uzupełnieniem podstawowej funkcjonalności systemu oddymiania jest możliwość wentylacji za pomocą stolarki otworowej wyposażonej w siłowniki. Centrala RZN 4416-M umożliwia programowanie dodatkowych funkcji, np. ograniczenie wysuwu napędów czy ustawienie czasu trwania wentylacji. W inwestycji Riverview znajdziemy m.in. przyciski LT 43-U-PL dedykowane do otwierania i zamykania okien w trybie codziennej wentylacji. Pozwala to na efektywne wietrzenie i regulację temperatury w częściach wspólnych.

Urządzenia sterujące takie, jak centrale czy przyciski mają kluczowe znaczenie dla działania całego systemu oddymiania grawitacyjnego. Liczy się nie tylko niezawodność urządzeń, ale także uwzględnienie specyfiki obiektu i dopasowanie central o odpowiednich funkcjach i możliwościach konfiguracji. Sterowanie D+H, znane z niemieckiej jakości, idealnie wpasowało się w założenia projektowe Riverview.