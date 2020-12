Gdynia dyskutuje online o budowaniu świadomych miast

O miastach świadomych, a także o czekających je wyzwaniach i działaniach dyskutować będą prelegenci oraz goście konferencji online „Miasta Świadome – globalne wyzwania, lokalne rozwiązania”, która odbywa się 1 i 2 grudnia, informuje Gdynia.pl.

Spotkania online będą poświęcone między innymi tematom związanym ze zmianami klimatycznymi i wyzwaniami, jakie nakładają one na miasta. Nie zabraknie też paneli dyskusyjnych, wykładów oraz warsztatów o globalnych problemach starzenia się społeczeństw, architekturze wyboru czy aktywizmie. Udział w konferencji jest bezpłatny, organizatorzy zapewniają tłumaczenie na polski język migowy.

Na konferencji wystąpią samorządowcy, ale także aktywiści, działacze miejscy i reprezentanci środowisk akademickich.

- Pandemia pokazała, jak bardzo potrzebne jest nam interdyscyplinarne podejście do budowania miast, rozwiązywania problemów i kreowania innowacji. W UrbanLab Gdynia inicjujemy unikalną w skali kraju współpracę specjalistów. Wszystko po to, żeby żyło nam się w miastach lepiej, szczególnie w obliczu czekających nas wyzwań związanych z adaptacją do zmian klimatu – mówi Magdalena Dębna, koordynatorka konferencji z UrbanLab Gdynia.

Transmisję można zobaczyć m.in. za pośrednictwem strony internetowej urbanlab.gdynia.pl, profilu Facebook UrbanLab Gdynia, kanału YouTube Laboratorium Innowacji Społecznych oraz strony głównej portalu gdynia.pl.