Gdynia stawia hotele dla zapylaczy

W ramach budżetu obywatelskiego na gdyńskiej Dąbrowie powstały hotele dla owadów. Zapylacze mogą adaptować je na swoje siedliska i składać tam swoje larwy.

Park kieszonkowy u zbiegu ulic Miętowej i Tymiankowej, Leśna Polana w końcu ul. Szafranowej oraz teren Zespołu Szkół Podstawowych Nr 3. W tych trzech lokalizacjach na Dąbrowie stanęły hotele dla zapylaczy.

- Bez owadów zapylających rośliny nie byłoby życia na ziemi. Dlatego w obecnych czasach, kiedy z powodu działalności człowieka przyroda jest w odwrocie, szczególnie musimy dbać właśnie o owady. Stąd szereg inicjatyw pojawiających się w miastach, pojawiających się w Gdyni, takich jak kwietne łąki, miejskie pasieki czy właśnie hotele dla zapylaczy. Chcemy tworzyć owadom komfortowe warunki, chcemy je wspierać. Realizowane obecnie hotele – zwycięski projekt z Budżetu Obywatelskiego – nie są pierwsze, ale też nie ostatnie. Będziemy rozwijać te działania po to, by Gdynia była miastem przyjaznym dla wszystkich, także dla owadów – wyjaśnia Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.

Hotele dla zapylaczy to konstrukcje, w których owady mogą założyć swoje siedliska. Wszystko po to, aby mogły złożyć tam swoje larwy, które w kolejnych latach będą mogły zapylać okoliczne kwiaty czy drzewa. Ulokowanie budowli we wspomnianych miejscach na Dąbrowie nie jest przypadkowe. W ich bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się dużo roślinności, z której owady mogą czerpać pożywienie. Jak informują eksperci – to konieczny warunek, jaki trzeba spełnić, stawiając takie konstrukcje.

- Niezbędna jest baza pokarmowa. W okolicach takiego hotelu muszą być kwitnące rośliny. Nie tylko rośliny ozdobne, które cieszą nasze oczy, ale także czereśnie, wiśnie, jabłonie grusze. One wszystkie wymagają zapylenia i w takich miejscach te hotele powinny być umiejscawiane. Tutaj mamy mały teren, który ma duży potencjał – na pewno przybędzie tu roślin pyłkodajnych, więc jest duża szansa, że owady skorzystają z tego domku. To ważne, aby nawet tak małe obszary taką konstrukcję posiadały. Warto jednak podkreślić, że nie hotel jest sercem tego wydarzenia. Sercem są te wszystkie rośliny, które są dookoła i o nie należy dbać – tłumaczy Michał Cielątkowski, ekspert ds. owadów zapylających, a także wykonawca gdyńskich hoteli z firmy Drewniane Marzenie.

Część Dąbrowy pomiędzy parkiem kieszonkowym przy ul. Miętowej a szkołą przy ul. Nagietkowej w znacznej mierze zabudowana jest domkami jednorodzinnymi. W znajdujących się na posesjach ogródkach znajdują się różnego rodzaju rośliny kwitnące. Te kwiaty, krzewy i drzewa będą stanowiły doskonałe źródło pokarmu dla owadów.

- Zachęcamy gdynian, by włączali się w akcję wspierania zapylaczy w mieście. Można to robić m.in. przez sadzenie roślin miododajnych, roślin, które są atrakcyjne właśnie dla owadów. To rośliny piękne, a zarazem często łatwe w uprawie. Nie jest to więc szczególny wysiłek, a możemy przyczynić się do tego, by nasz ekosystem był bogatszy – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni.

Miasto przygotowało specjalne mieszanki nasion. Rośliny, które z nich wzrosną, z pewnością spodobają się wszelkim zapylaczom. Paczuszki zdobyć będzie można przy okazji różnego rodzaju festynach i miejskich wydarzeniach.

Montaż hoteli dla zapylaczy na Dąbrowie ma także charakter edukacyjny. Z tablica informacyjnych, które zostaną umieszczone przy konstrukcjach, mieszkańcy będą mogli dowiedzieć się więcej nt. owadów korzystających z budowli, a także zobaczyć jak wyglądają. Ich ilustracje przygotowała znakomita rysowniczka – Zofia Różycka.