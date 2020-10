Gdynia uporządkuje reklamy w mieście. Coraz bliżej uchwały krajobrazowej

Projekt gdyńskiej uchwały krajobrazowej po szeregu uzgodnień jest już gotowy i dokładnie 2 listopada trafi do publicznego wglądu, podaje portal Gdynia.pl. Przez kilka tygodni będzie można zgłaszać do niego uwagi, a po procesie konsultacji gotową uchwałą zajmą się miejscy radni.

REKLAMA

Uchwała, która zmieni jakość przestrzeni publicznej w Gdyni i uporządkuje reklamowy nieład jest już blisko. Przez ostatnie tygodnie miasto dokonało niezbędnych ustaleń z innymi organami, po których projekt gdyńskiej uchwały krajobrazowej jest gotowy do zaprezentowania mieszkańcom.

- Zebraliśmy pozytywne opinie od Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, Marszałka Województwa Pomorskiego. Wojewódzki Konserwator Zabytków w Gdańsku wniósł do projektu uwagi, po których uwzględnieniu uzgodnił projekt. Aktualnie przygotowujemy się jego do publicznego wyłożenia – relacjonuje Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.

To jeden z kluczowych etapów wdrażania uchwały krajobrazowej „w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane”.

Uwagi do projektu gdyńskiej uchwały krajobrazowej będzie można we wspomnianym okresie (od 2.11 do 23.11 oraz 14 kolejnych dni) zgłaszać w dwóch formach - papierowo lub elektronicznie.