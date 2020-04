Gdynia w epidemii nie zwalnia tempa inwestycyjnego. Jakie projekty są realizowane?

Warto pamiętać, że realizacja inwestycji może stanowić jeden z kluczowych czynników, które pomogą wyjść z ewentualnego kryzysu spowodowanego pandemią. Samorządy stoją teraz przed bardzo ważnym zadaniem. Nasza praca w dużej mierze może przełożyć się na szybkie odbudowanie gospodarcze nie tylko miast, ale i całego kraju - mówi Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.

Zaplanowane inwestycje realizowane są w Gdyni w sposób ciągły. Między innymi powstaje węzeł integracyjny Chylonia, czyli jedna z kluczowych inwestycji w północno-zachodnich dzielnicach Gdyni. Rozpoczęły się także prace nad zagospodarowaniem Mola Południowego w ramach projektu KLIMATyczna Gdynia, gdzie już pod koniec maja pojawi się estetyczna przestrzeń miejska dedykowana pieszym. Realizowany jest też pierwszy etap inwestycji dotyczący odtworzenia Potoku Wiczlińskiego wraz z budową zbiorników retencyjnych. Wkrótce rozpocznie się druga faza projektu. Bez zakłóceń prowadzone są też prace na ulicy Hodowlanej, która jest pierwszą częścią zadania związanego z przebudową ul. Chwarznieńskiej, a także na terenie pomiędzy Estakadą Kwiatkowskiego a wieżowcami przy ul. Dantyszka 2, 4 i 8, gdzie powstaje park - podaje oficjalny portal miejski Gdyni.

Obecnie ogłoszonych jest też kilka przetargów m.in. przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, wykonanie prac geodezyjnych i sprawowanie nadzoru autorskiego dla inwestycji dotyczącej rozbudowy układu drogowego ul. płk. Dąbka czy opracowanie wielobranżowej koncepcji dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego dla inwestycji związanej z przebudową ul. Starowiejskiej oraz remontem odcinka ul. Abrahama. Miasto szuka także wykonawcy, który przeprowadzi prace związane z budową nowego centrum Małego Kacka.

W trakcie realizacji są również dokumentacje projektowo-kosztorysowe m.in. tak ważnej inwestycji jak obwodnica Witomina, czy mniejszych również ważnych dla mieszkańców, takich jak modernizacja miejsc zabaw i rekreacji na Pustkach Cisowskich – Demptowie, czy budowa parku trampolin oraz wybiegu dla psów z torem agility na Dąbrowie.

Trwają także prace przy inwestycji związanej z poprawą dostępu kolei do gdyńskiego portu. Projekt - realizowany w porozumieniu między Gdynią a spółką PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - przyczyni się m.in. do przeniesienia części transportu towarowego na tory i poprawy infrastruktury drogowej w kierunku północnych dzielnic.

- Inwestycje takie jak budowa węzła Chylonia, czy remont ulicy Hodowlanej realizowane są zgodnie z harmonogramem. Za trwające budowy odpowiedzialne są osoby wyłonione w przetargach i to one odpowiadają za swoich pracowników i teren, na którym powstaje dana inwestycja, a także za to by stosować się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie zachowania odległości czy dostępności środków dezynfekcji. Wydział Inwestycji ogłasza kolejne przetargi. W ramach możliwości kontynuujemy prace przygotowawcze do zaplanowanych inwestycji, m.in. tych które stanowią część projektu KLIMATycznego Centrum. Ze względu na wyjątkową sytuację tempo prac być może jest nieco wolniejsze, ale nie wstrzymujemy działań – mówi Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.