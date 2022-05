Gdyńska inwestycja już z wykonawcą. Na koncie mają drugi najdłuższy most w Europie

Nawiązująca do gdyńskiej moderny inwestycja Bouygues Immobilier ma już wykonawcę. Budynek wybuduje firma Mota-Engil Central Europe, odpowiedzialna m.in. za budowę drugiego najdłuższego mostu w Europie.

Bouygues Immobilier podpisał umowę na generalne wykonawstwo swojej premierowej inwestycji w Gdyni – Żeromskiego 7.

Siedmiokondygnacyjny budynek niedaleko Skweru Kościuszki wybuduje Mota-Engil Central Europe, która jest częścią Grupy Mota-Engil odpowiedzialnej m.in. za budowę mostu Vasco da Gamy w Portugalii, drugiego najdłuższego mostu w Europie.

Projekt architektoniczny nawiązuje do modernizmu, w eleganckiej białej szacie, zgodnie z duchem Gdyni.

Na jednej ze ścian budynku pojawi się również mural „Bon Voyage” („Miłej podróży”) przywodzący na myśl pocztówkę z nadmorskiego miasta.

Już 31 maja 2022 roku firma Mota-Engil Central Europe rozpocznie prace przy Żeromskiego 7, budynku kategorii premium w portfolio Bouygues Immobilier Polska. Żeromskiego 7 zlokalizowane będzie w samym centrum Gdyni, 300 metrów od Placu Kaszubskiego, 650 metrów od Skweru Kościuszki i 1,1 km od gdyńskiej plaży.

- Niezwykle cieszymy się, że Bouygues Immobilier, jeden z wiodących deweloperów w Europie, docenił nasze doświadczenie i know-how w realizacji inwestycji kubaturowych. Prestiżowy projekt Żeromskiego 7 będzie realizowany z dbałością o najmniejsze detale, co z pewnością zapewni świetny efekt końcowy i zadowolenie przyszłych mieszkańców. Jesteśmy pewni, że doświadczenie naszych pracowników przyczyni się do najwyższej jakości lokali oferowanych w gdyńskiej inwestycji - mówi Maciej Michałek, prezes zarządu Mota-Engil Central Europe.

Budynek z duszą gdyńskiej moderny

Żeromskiego 7 to pierwsza inwestycja Bouygues Immobilier w Trójmieście. Budynek powstanie na wysokości drugiego basenu portowego. W bliskiej okolicy znajdują się główne punkty i symbole miasta, jak skwer Kościuszki (8 minut spacerem), statek Dar Pomorza i okręt ORP Błyskawica (12 minut spacerem), plaża miejska (14 minut spacerem) i stacja Gdynia Główna (15 minut spacerem).

Żeromskiego 7 to 77 mieszkań o układach od 1 do 3 pokoi. Do większości lokali będą przynależeć ogrody lub balkony, a do tych położonych na ostatnim piętrze – komfortowe tarasy.

– Wysokiej klasy projekt architektoniczny nawiązuje do modernizmu, w eleganckiej białej szacie, zgodnie z duchem Gdyni. Budynek zostanie wyposażony w rozwiązania ekologiczne i nowoczesne technologie, a części wspólne z elementami art déco oraz dodatkowe elementy artystyczne dodadzą mu charakteru – podsumowuje Cezary Grabowski, dyrektor sprzedaży i marketingu Bouygues Immobilier Polska. Jak dodaje, najsilniejsze inspiracje gdyńskim modernizmem zobaczymy m.in. w formach balustrad balkonowych oraz portalu wejściowego do budynku.

Na jednej ze ścian budynku pojawi się również mural „Bon Voyage” („Miłej podróży”) przywodzący na myśl pocztówkę z nadmorskiego miasta. Projekt o wymiarach 18 na 10 metrów to obraz transatlantyku z unoszącymi się kłębami pary i pasażerami gotowymi do drogi.

Wnętrza budynku również będą inspirowane morską podróżą, tym razem ostatnim polskim transatlantykiem TSS Stefan Batory. Zaokrąglenia, biel, lastryko, geometryczne motywy w kaflach, eleganckie ciemne drewno i czarne detale to nawiązanie do modernizmu. Zaś elementy art déco to rzeźbione formy lamp, miedziane i złote detale, a także autorski ornament pod sufitem przywołujący na myśl rybie łuski.

W Żeromskiego 7 to także ekologia. Deweloper zapewni m.in. panele fotowoltaiczne, nawiewniki w oknach z funkcją antysmogową czy system retencji wody opadowej z możliwością wykorzystania jej do podlewania zielonych części wspólnych. Na terenie inwestycji znajdzie się oczko wodne i rodzime gatunki roślin.