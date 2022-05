Gdyński biurowiec spod kreski APA Wojciechowski już z pozwoleniem na użytkowanie

Gdyński biurowiec spod kreski architektów z trójmiejskiego oddziału pracowni APA Wojciechowski, K2 otrzymał już pozwolenie na użytkowanie. Inwestycja Vastint Poland nawiązuje do modernistycznych tradycji miasta.

Vastint Poland otrzymał pozwolenie na użytkowanie dla biurowca K2 w Gdyni.

Budynek, o powierzchni najmu 11 400 m2, powstał w eksponowanym punkcie miasta, przy ul. Kieleckiej.

Kameralny gmach swoją architekturą nawiązuje do gdyńskich tradycji modernizmu. Został także zaprojektowany zgodnie z kryteriami certyfikacji środowiskowej LEED.

Za projektem stoi trójmiejski oddział pracowni APA Wojciechowski Architekci.

Roger Andersson, Dyrektor Zarządzający Vastint Poland komentuje: „To bardzo udany projekt, który doskonale wpisuje się w krajobraz Gdyni, nawiązując do historii tego miasta i jego wyjątkowej architektury. Oprócz spójności z urbanistyką, chcieliśmy również zapewnić najemcom jak najbardziej elastyczne możliwości aranżacji wnętrz, a co za tym idzie - najbardziej komfortowe warunki pracy”.

K2 to jeden z najciekawiej zlokalizowanych biurowców w Trójmieście. Stojący nieopodal węzła Wzgórze św. Maksymiliana przy ul. Kieleckiej, w sąsiedztwie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego oferuje dogodny dostęp do stacji SKM i centrum, a co z tym się wiąże licznych usług i centrów handlowych.

Mimo, że działka znajduje się poza historycznym obszarem śródmieścia, projekt architektoniczny odwołuje się do gdyńskiej tradycji modernistycznej. Wyróżnia go m.in. typowa dla białej, gdyńskiej zabudowy, kolorystyka elewacji oraz rytmiczne rozmieszczone pionowe panele, których kształt stanowi odniesienie do architektury okrętowej, w szczególności obecnego w Gdyni stylu „Streamline” lat 30.

- Białe panele obrazują żagle na wietrze. Dzięki temu ta minimalistyczna elewacja stała się dynamiczna. Wygląda inaczej w zależności od tego pod jakim kątem się na nią patrzy, a dodatkowo, w zależności od pory dnia inaczej układają się na niej cienie - wyjaśnia Dżafar Bajraszewski, architekt z trójmiejskiego oddziału pracowni APA Wojciechowski Architekci, gdzie powstał projekt budynku.

Sześciopiętrowy budynek oferuje ponad 11 400 m2 biur, lobby zaprojektowane jako przestrzeń, z której najemcy mogą korzystać zarówno podczas spotkań biznesowych, jak i towarzyskich oraz dwukondygnacyjną halę garażową ze 136 miejscami postojowymi i szatniami dla rowerzystów. Jednoślady swoje miejsca postojowe będą miały również od strony tylnego dziedzińca, który ozdobi pięćdziesiąt ponad dwudziestoletnich brzóz.

- Budynek ma charakterystyczny kształt litery „H”. Taki układ zapewnia, że przestrzeń wewnątrz budynku jest dobrze doświetlona z każdej strony i daje bardzo szerokie możliwości aranżacji powierzchni biurowej. Po części jest to również efekt wykorzystania wielkogabarytowych betonowych prefabrykatów stropowych. Nie jest to powszechnie stosowane rozwiązanie, ale dzięki niemu rozpiętość skrzydła piętra dochodzi do szesnastu metrów i jest całkowicie wolna od słupów czy innych elementów konstrukcyjnych - dodaje Tomasz Okuszko, Project Manager Vastint Poland.

Nowo oddany biurowiec spełnia wymogi certyfikacji środowiskowej LEED. Zastosowane w projekcie materiały i rozwiązania techniczne zapewniają ponadprzeciętny standard przestrzeni biurowej. Dodatkowo, pozwolą na osiągnięcie podwyższonej wydajności w zakresie oszczędzania zużycia energii elektrycznej i wody oraz kontroli jakości powietrza.

Inwestorem i deweloperem kompleksu jest spółka Vastint Poland, za projekt architektoniczny K2 odpowiada gdyńska pracownia APA Wojciechowski, znana m.in. z nagrodzonego wieloma prestiżowymi nagrodami projektu osiedla mieszkaniowego Riverview w Gdańsku. Proces budowlany prowadzony był przez firmę wykonawczą CFE Polska.