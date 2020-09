Gdyński wiadukt idzie do remontu

Jak możemy przeczytać na portalu Gdynia.pl, diadukt na węźle im. F. Cegielskiej w Gdyni zostanie wyremontowany.

W panach jest przygotowanie dokumentacji projektowej na remont wiaduktu, będącego częścią węzła im. Franciszki Cegielskiej. W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wpłynęły trzy oferty. Najkorzystniejszą wycenę przedstawiła warszawska firma Freyssinet Polska Sp. z o.o., która zadeklarowała przygotowanie dokumentacji w kwocie 39 360 złotych.

- Wybraliśmy opcję niemalże dwa razy tańszą od zakładanego przez nas budżetu! 15 września podpiszemy umowę z firmą Freyssinet Polska, na podstawie której do końca listopada tego roku otrzymamy gotową dokumentacje projektową. Będzie ona podstawą do oszacowania skali kosztów, które pochłonie wymiana dylatacji i remonty przyczółków na wiadukcie nad al. Piłsudskiego. To będzie ważne zadanie z uwagi na utrzymanie tego obiektu w pełnej sprawności i zapewnienie bezpiecznej komunikacji wszystkim użytkownikom dróg - tłumaczy Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.

Remonty obiektów inżynierskich należą do bardzo kosztownych przedsięwzięć, chociażby z uwagi na prace wysokościowe oraz ceny elementów konstrukcji. 54-metrowy wiadukt nad al. Piłsudskiego funkcjonuje od 2004 roku. Jest to obiekt jednoprzęsłowy o stalowej konstrukcji dźwigara. Codziennie przejeżdżają nim tysiące gdyńskich kierowców. Dlatego tak istotne jest utrzymanie go w odpowiednim stanie technicznym.