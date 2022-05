Gdzie na Dzień Dziecka? Te miejsca warto odwiedzić!

1 czerwca świętujemy Dzień Dziecka. Redakcja PropertyDesign.pl przygotowała zestawienie ciekawych miejsc, do których warto się wybrać ze swoją pociechą. Dla siebie znajdą coś zarówno amatorzy ekstremalnych rozrywek, wielbiciele natury, jak i zwolennicy zabawy połączonej z nauką.

Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni

Interaktywna wystawa, warsztaty i pokazy naukowe czekają na gości Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni znajdujące się na terenie Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Gdyni.

fot. Tomasz Kamiński/CN Experyment

Obchodzące 15-lecie swojego istnienia Centrum jest jedną z pierwszych tego typu placówek w kraju. Centrum początkowo działało na powierzchni 500 m kw., jednak już w 2013 roku przeniosło się do nowego gmachu o powierzchni 3,5 tys. m.kw.

W Centrum funkcjonują cztery wystawy główne: „Hydroświat”, „Niewidoczne siły”, „Drzewo życia” i „Akcja: Człowiek”, oddające do dyspozycji odwiedzających liczne interaktywne stanowiska. W dniach 28 maja 5 czerwca Centrum obchodzi jubileusz istnienia oraz Tydzień Dziecka, oferując m.in. tańsze bilety i specjalne warsztaty rodzinne w weekendy.

Park rozrywki Mandoria w Rzgowie k. Łodzi

Otwarta w lipcu 2021 roku Mandoria to całoroczny tematyczny park rozrywki, którego motywem przewodnim są europejskie miasta handlowe epoki renesansu.

Park rozrywki Mandoria, fot. mat. prasowe

Ale stylizowane na XVI wiek otoczenie to nie wszystko. Do dyspozycji gości Mandorii sa liczne karuzele, roller-coastery, zjeżdżalnia, strzelnica i szalupy. Park zachęca do całodniowych pobytów obecnością siedmiu punktów gastronomicznych.

Ponieważ wszystkie atrakcje parku znajdują sie pod dachem, dobra zabawa jest gwarantowana niezależnie od pogody. Park tej wiosny przyciągnie gości świętem truskawki, które potrwa od 26 maja do 28 czerwca. W parku obowiązują m.in. bilet jednodniowy na wszystkie atrakcje za 99 zł i bilet rodzinny, w promocji za 297 zł.

Epi-Centrum Nauki w Białymstoku

Zlokalizowane na terenie Stadionu Miejskiego Epi-Centrum Nauki w Białymstoku to największe i najlepiej wyposażone centrum nauki we wschodniej części Polski. Na odwiedzających czekają 4 godziny zwiedzania, 130 eksponatów, symulacje, hologramy, roboty, instalacje multimedialne i łączna przestrzeń o powierzchni 3200 m kw.

Epi-Centrum Nauki w Białymstoku, fot. mat. prasowe

Na przestrzeni 3200 m kw. znajdują się dwie odrębne wystawy. Zajmująca ok. 600 m kw. Strefa Małego Odkrywcy przeznaczona jest dla dzieci od 3 do 10, natomiast na starszych zwiedzających czeka 2600 m kw. powierzchni Wystawy Głównej. Łącznie na obu przestrzeniach znajduje się ponad 130 eksponatów wykorzystujących zarówno tradycyjne, jak nowoczesne, multimedialne rozwiązania. Dodatkowo, wydzielono cztery Laboratoria, które mogą być przeznaczone do prowadzenia zamkniętych zajęć: „Laboratorium robotyki”, Laboratorium energetyki”, „Laboratorium elektromobilności”, a w strefie dla najmłodszych – „LABBAR”

W każdej ze stref znajdują się stanowiska pozwalające lepiej zrozumieć zagadnienia fizyki i techniki. Niektóre z nich zrealizowane zostały z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań multimedialnych i najnowszych zdobyczy techniki.

Orientarium w Łodzi

W kwietniu br. dla zwiedzających zostało otwarte łódzkie Orientarium. Prace przy realizacji Orientarium w Łodzi rozpoczęły się we wrześniu 2018 roku. W tym czasie powstał największy kompleks w Europie prezentujący faunę i florę Azji Południowo-Wschodniej.

Orientarium w Łodzi, fot. UM Łódź, www.lodz.pl

Część ekspozycyjna została podzielona na cztery części. W Orientarium zobaczyć można m.in. największego słonia indyjskiego w Europie, orangutany, rekiny i płaszczki.

W strefie oceanicznej znajduje się najdłuższy podwodny tunel w Polsce. Ma on długość 26 metrów i jest niemal o połowę dłuższy niż tunel w Afrykarium we Wrocławiu.

Orientarium w Łodzi zajmuje powierzchnię blisko 10 pełnowymiarowych boisk piłkarskich. To największy tego typu obiekt w Polsce i jeden z największych oraz najnowocześniejszych w Europie.

Suntago Wodny Świat we Wręczy k. Mszczonowa

To część projektu Park of Poland, w skład którego wchodzi również baza noclegowa Suntago Village. Cały kompleks zlokalizowany jest we Wręczy koło Mszczonowa.

Suntago to największy zadaszony park wodny w Europie. Park spełnia zarówno funkcję relaksacyjno-zdrowotną, umożliwiając gościom kąpiele w basenach termalnych, sesje w saunach tematycznych, ofertę SPA&Wellnes, jak i rozrywkową.

Suntago, czyli największy zadaszony park wodny w Europie, fot. mat. inwestora

Dla osób szukających niezapomnianych wrażeń stworzona została największa strefa zadaszonych zjeżdżalni wodnych w Europie, basen z falą, rwącą rzekę czy rzekę przygód.

Obiekt umożliwia spędzenie urlopu w Polsce w tropikalnym klimacie 32 stopni Celsjusza, w otoczeniu ponad 740 prawdziwych palm przywiezionych z różnych zakątków świata, zamiast wyjazdu na wakacje za granicę.

Od 30.05 do 3.06 na bilety dla dzieci do 16 roku obowiązywać będzie zniżka 40% w ramach Kids Week.

Park rozrywki Airspace w Gdyni

Zlokalizowany w Gdyni park rozrywki Airspace łączy zabawę i naukę, a jego motywem przewodnim są podróże kosmiczne i świat gier. Autorki projektu postawiły na odwołania do retrofuturyzmu, feerię barw i różnorodność materiałów wykończeniowych.

Park rozrywki Airspace, fot. Małgorzata Szczurowska

– Pracując nad projektem, który ma trafić głównie do dzieci, można całkowicie popuścić wodze fantazji! – relacjonują autorki projektu wnętrz dmuchanego parku rozrywki Airspace w Gdyni. Magdalena Wieczorek i Małgorzata Szczurowska z pracowni Besign Studio stworzyły kolorową przestrzeń, która zabiera najmłodszych w świat podróży kosmicznych.

Recepcję skąpano w neonowym różu, a w szatni dominuje soczysty pomarańcz. Poszczególne strefy we wnętrzu wyznaczają metalowe kubiki i „wylewające” się z nich plamy kolorów. Z kolei ciągi komunikacyjne i kierunek poruszania się wskazuje świetlna "błyskawica" zamontowana pod sufitem.

Centrum Nauki Kopernik w Warszawie

Otwarte w listopadzie 2010 Centrum Nauki Kopernik położone jest nad Wisłą w sąsiedztwie Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. Oprócz głównego budynku, mieszczącego między innymi wystawy stałe i czasowe, laboratoria, pracownie, a także kawiarnie i restauracje w Centrum są również warsztat w podziemiach, multimedialne planetarium z kopułą o średnicy 16 metrów i Park Odkrywców wokół centrum. Trwa także budowa Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego.

Centrum Nauki Kopernik, fot. mat. prasowe

Wśród atrakcji Centrum jest Majsternia, w której odwiedzający - niezależnie od wieku, wiedzy i umiejętności - mogą podejmować wyzwania inżynieryjne, wystawa Bzzz dla najmłodszych, jedyny w Polsce teatr, w którym zobaczyć można zaawansowane technologicznie humanoidy, a także ogromna Strefa Eksperymentowania zajmująca większą część pierwszego piętra.

Projekt architektoniczny Centrum stworzyła pracownia RAr-2 Laboratorium Architektury Gilner + Kubec z Rudy Śląskiej, a za Pracownia Przewrotu Kopernikańskiego powstaje w oparciu o projekt wrocławskiego oddziału pracowni Heinle Wischer und Partner.

Energylandia w Zatorze

Energylandia to największy park rozrywki w Polsce, oferujący odwiedzającym spragnionym wrażeń kilkanaście kolejek górskich, w tym dwie w kategorii hyper coaster.

Jedna z kolejek kategorii hyper coaster w Energylandii, Hyperion, fot. mat. prasowe

Atrakcje Energylandi są przeznaczone dla różnych grup wiekowych - zarówno wielbicieli ekstremalnych wrażeń, jak i spokojniejszej rozrywki; łącznie wszystkich atrakcji jest ponad setka! W sezonie 2022 Energylandia zapowiada otwarcie siódmej strefy Sweet Valley - krainy zbudowanej z czekolady i lizaków.

Dwa rollercoastery znajdujące się w Paku rozrywki Energylandia w Zatorze (woj. małopolskie) zostały uznane za najlepsze tego typu urządzenia w Europie w międzynarodowym konkursie Worldofparks-Awards 2020.

Centrum Szyfrów Enigma w Poznaniu

U zbiegu ulic Kościuszki i Św. Marcin w Poznaniu, w budynku Collegium Martineum, stanowiącym własność Uniwersytetu A. Mickiewicza, powstało Centrum Szyfrów Enigma. Ekspozycję zaprojektowała firma New Amsterdam a Front Architects stworzyli projekt części wspólnych.

Centrum Szyfrów Enigma w Poznaniu projekt: New Amsterdam (ekspozycja), Front Architects (części wspólne), fot. Łukasz Gdak/PCD

Na I piętrze odremontowanego budynku znalazła się złożona z trzech części, ekspozycja CSE. Pierwsza część obejmuje kurs szyfrów, kolejne poświęcone są historycznym wydarzeniom związanym ze złamaniem kodu Enigmy oraz ich następstwami, które doprowadziły do rewolucji cyfrowej.

W Centrum funkcjonuje także dedykowana dzieciom „Strefa szyfrów” służąca zabawie i edukacji, zachęcająca najmłodszych do interakcji, rywalizacji i rozwiązywania łamigłówek. Oprócz nowej aranżacji wnętrz i remontu instalacji w budynku Collegium Martineum została również poprawiona jego dostępność dla osób z niepełnosprawnościami.