Generation Park Y z "energooszczędnym" certyfikatem

Biurowiec Generation Park Y, zrealizowany przez Skanska na warszawskiej Woli, otrzymał certyfikat LEED Core&Shell na poziomie Platinum. To międzynarodowy system oceny budynków, dotyczący m.in. oszczędności energii i redukcji zużycia wody, która w efekcie ma wpływ na ograniczenie emisji dwutlenku węgla.

REKLAMA

Generation Park Y to najwyższy biurowiec Skanska w tej części Europy. Ten 140-metrowy budynek jest zwieńczeniem kompleksu biurowego zlokalizowanego przy Rondzie Daszyńskiego w Warszawie. Inwestycja jest jednym z najlepszych przykładów zrównoważonego podejścia szwedzkiego dewelopera do projektowania i realizacji budynków biurowych. Dzięki zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań, użytkowanie Generation Park Y wiąże się ze znacznie mniejszym zużyciem zasobów. Przy odpowiedzialnym zarządzaniu i świadomym korzystaniu z obiektu, a także dzięki wyposażeniu między innymi w system odzysku wody szarej i deszczowej, oszczędność wody pitnej może przekroczyć nawet 63 proc. Dzienna możliwość akumulacji wody szarej to aż 20 000 litrów. To ilość, która zapełniłaby duży basen ogrodowy. Z kolei roślinność znajdująca się na zewnątrz budynku została zaprojektowana tak, aby nie wymagała zużycia wody wodociągowej.

Dzięki szczelności fasady, wykorzystaniu szklenia o wysokich parametrach i materiału odbijającego promienie słoneczne na dachu, a także zastosowaniu urządzeń efektywnych energetycznie, Generation Park Y będzie zużywał znacznie mniej energii w porównaniu do innych budynków biurowych spełniających wymagania WT. Co więcej, inwestycja Skanska będzie korzystać z energii w 100 proc. pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Zielony już na etapie projektowania

Jedna czwarta materiałów, z których zbudowany jest Generation Park Y, zawiera elementy pochodzące z recyklingu. Wykorzystano między innymi farby, kleje i uszczelniacze o niskiej zawartości lotnych związków organicznych. Z kolei drewno użyte do konstrukcji Generation Park Y posiadało certyfikat FSC wyznaczający standardy dla odpowiedzialnej gospodarki leśnej.

Certyfikacja LEED dotyczy nie tylko rozwiązań zastosowanych na etapie wznoszenia budynku i jego użytkowania, ale również między innymi lokalizacji inwestycji. Pracownicy i goście, którzy chcą dostać się do budynku wykorzystując transport publiczny, mogą wybierać spośród niemal 2900 połączeń dziennie. Biurowiec oferuje bogatą infrastrukturę rowerową z 187 miejscami postojowymi, szatniami i prysznicami. Budynek zapewnia także stanowiska do ładowania samochodów elektrycznych.

– Generation Park Y to odzwierciedlenie naszych celów i misji dotyczącej tworzenia zrównoważonych powierzchni biurowych, których wpływ na środowisko jest istotnie mniejszy. Jako odpowiedzialny deweloper dążymy do zdecydowanych zmian. Korzystamy więc z rozwiązań, które wpływają na ograniczenie emisji dwutlenku węgla. Do 2030 roku planujemy zredukować emisję własną dwutlenku węgla o 70 proc.– mówi Adam Targowski, Dyrektor ds. Zrównoważonego Rozwoju w spółce biurowej Skanska w regionie CEE.

To jeszcze nie koniec

LEED Core&Shell to kolejne w ostatnim czasie wyróżnienie otrzymane przez Generation Park Y. Inwestycja uzyskała certyfikat WELL Health-Safety Rating, który świadczy o tym, że przestrzenie biurowe w inwestycji Skanska są w pełni bezpieczne dla ich użytkowników oraz odpowiednio przygotowane do wyzwań związanych z pandemią koronawirusa. Budynek ubiega się również o certyfikaty WELL Core&Shell, a także Obiekt bez Barier.

Generation Park Y to przyszła siedziba centrali Grupy PZU, w której pracować będzie kilka tysięcy osób. Pracownicy do nowego miejsca przeniosą się w drugim kwartale 2022 roku.