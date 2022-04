Generation Park Y z "komfortowym" certyfikatem

Wieżowiec Generation Park Y, zrealizowany przez Skanska na warszawskiej Woli i sprzedany firmie HANSAINVEST Real Assets, otrzymał certyfikat WELL Gold zrealizowany w schemacie Core & Shell. Rozwiązania oparte na jego wymaganiach zapewniają użytkownikom biur bezpieczeństwo i komfort.

WELL Building Standard to opracowany przez International WELL Building Institute system certyfikacji, który mierząc jakość powierzchni biurowej, weryfikuje ponad 100 parametrów budynku. WELL bierze pod uwagę nie tylko design czy kwestie związane z użytkowaniem samego biurowca, ale również to, w jaki sposób wpływa on na ludzkie zachowanie i zdrowie.

W procesie certyfikacji badane są m.in. kwestie związane z dostępem do świeżego, czystego powietrza, dobrej jakości wody, odpowiedniego oświetlenia wnętrz czy akustyki. Ocenie podlegają również narzędzia, technologie czy rozwiązania, które oddziałują na komfort psychiczny i fizyczny pracowników.

– Wszystkie nasze budynki realizujemy zgodnie ze sprawdzonymi zasadami zrównoważonego rozwoju. Najpierw szczegółowo pracujemy nad detalami projektu, a następnie, dzięki certyfikacji WELL, mamy szansę sprawdzić czy to, co zaplanowaliśmy, znajduje odzwierciedlenie w rzeczywistości. To daje nam pewność ,że naszym najemcom przekazujemy budynki absolutnie najwyższej jakości – mówi Monika Chacińska, ekspertka ds. środowiska w spółce biurowej Skanska w regionie CEE.

Generation Park Y wyposażony jest m.in. w system wentylacji, który dostarcza 30 proc. więcej świeżego powietrza. O jego odpowiednią wilgotność dbają adiabatyczne nawilżacze. Filtry zatrzymują pyłki kwiatów i zarodniki grzybów, powodujące alergie. Klimatyzacja oparta o system belek chłodzących jest cicha i gwarantuje komfortową temperaturę oraz wydajność energetyczną.

Woda dostępna w wieżowcu będzie testowana na obecność ponad 30 związków chemicznych, co umożliwi jej bezpieczne spożycie z każdego zainstalowanego w budynku kranu. Pracownicy Generation Park Y będą mieli również odpowiedni dostęp do światła dziennego.

W certyfikacji WELL bardzo ważne są również kwestie wpływające na dobre samopoczucie pracowników. Stonowane kolory, naturalne materiały, z których wykonane jest wyposażenie, zielony taras na 35 piętrze czy porośnięte roślinnością pergole ułatwiają skupienie i pobudzają kreatywność. W lobby biurowca znajduje się 15-metrowa zielona ściana z ponad sześcioma tysiącami roślin. Tlen, jaki wytwarzają w ciągu doby, wystarczyłby dla 150 osób.

– Naszą strategią jest tworzenie doskonale zaprojektowanych, przemyślanych i przyjaznych dla użytkowników biurowców, które zapewniają najlepsze warunki do pracy. Stawiamy na komfort, dobre samopoczucie i zdrowie najemców. Wykorzystujemy też zrównoważone rozwiązania, które zmniejszają oddziaływanie naszych budynków na środowisko. Certyfikaty, które otrzymujemy – takie, jak właśnie WELL na poziomie Gold to najlepsze potwierdzenie, że nasze podejście jest skuteczne. Doceniają je również partnerzy biznesowi i inwestorzy – mówi Rafał Stoparczyk, dyrektor projektu w spółce biurowej Skanska w regionie CEE.

– Cieszymy się, że biurowiec Generation Y w Warszawie, w którym już niedługo mieścić się będzie główna siedziba PZU, otrzymał certyfikat WELL Gold. To dowód, że budynek spełnia najwyższe standardy zrównoważonego rozwoju, tak ważnego dla PZU, którego miarą są przede wszystkim bezpieczeństwo i komfort jego użytkowników oraz zastosowane rozwiązania prośrodowiskowe. PZU przykłada bardzo duże znaczenie do działania zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju biznesu. Dlatego ważnym kryterium wyboru budynku głównej siedziby PZU było połączenie dbałości o dobrostan pracowników i pozytywnego wpływu środowiskowego. Certyfikat WELL Gold biurowca Generation Y potwierdza, że wybraliśmy dobrze – mówi Dorota Macieja, członkini zarządu PZU Życie odpowiedzialna za obszar nieruchomości w Grupie PZU.

Generation Park Y to 38-piętrowy budynek o wysokości 140 metrów, wieńczący największy kompleks biurowy Skanska w Warszawie­. Cała jego powierzchnia biurowa została wynajęta przez PZU jako główna siedziba firmy. W grudniu 2021 roku budynek został kupiony przez HANSAINVEST Real Assets. Wartość transakcji wyniosła 285 mln euro, co czyniło ją największą transakcją w historii spółki biurowej Skanska w Europie Środkowo-Wschodniej. Był to jednocześnie największy zakup w sektorze biurowym w tej części Europy w 2021 roku.