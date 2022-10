Ghelamco nie boi się odważnych brył. Oto najpopularniejsze projekty dewelopera z ostatnich lat

Jeden z najwyższych budynków w Polsce, prestiżowa kamienica po renowacji w centrum Warszawy czy najdroższa działka w Łodzi - Ghelamco to inwestor, który nie boi się rynkowych wyzwań oraz potrafiący budować napięcie wokół własnych projektów. Dziś rzucamy światło na jego najpopularniejsze realizacje z ostatnich lat oraz jaskółki nowości.

REKLAMA

Ghelamco Group to belgijskie przedsiębiorstwo deweloperskie założone w 1985 r.

W 1991 r. firma otworzyła oddział w Polsce.

Poza działalnością w Belgii i Polsce grupa realizuje inwestycje w Rosji i Ukrainie.

Do najpopularniejszych inwestycji w naszym kraju należą kompleksy Warsaw Spire, Warsaw Unit i The Warsaw HUB.

Zrealizowane inwestycje

Warsaw Spire

Warsaw Spire to kompleks trzech budynków: wieży o wysokości 220 m z iglicami oraz dwóch 55-metrowych budynków. Łącznie dostarczy na rynek 109 tys. mkw. powierzchni biurowej. Powierzchnia typowego piętra w kompleksie wynosi od 1 300 mkw. do 1 700 mkw. Wraz z budynkiem zaprojektowano obok Plac Europejski, mający na celu przywrócenie do życia przestrzeń miejską warszawskiej Woli.

Warsaw Spire został zaprojektowany przez zespół znakomitych architektów z belgijskiej pracowni architektonicznej M. & J-M. Jaspers – J. Eyers & Partners we współpracy z Polsko-Belgijską Pracownią Architektury – Projekt. Obiekt oddano do użytku w maju 2016 r.

Warsaw Spire to kompleks trzech budynków: wieży o wysokości 220 m z iglicami oraz dwóch 55-metrowych budynków, fot. shutterstock

Warsaw Unit

Oddany do użytku w maju 2021 roku Warsaw UNIT to jeden z bardziej zaawansowanych technologicznie budynków w Polsce i całej Europie Środkowo-Wschodniej.

Budynek oferuje 57 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej na 45 piętrach. Unit charakteryzuje architektura łącząca modernistyczne dziedzictwo stolicy z nowoczesnymi materiałami. Na wysokości ulic fasadę uzupełnia tak zwana „smocza skóra” – czyli tysiące płytek przypominających łuski, które reagują na każdy podmuch wiatru, ożywiając fasadę. Za projekt Warsaw UNIT odpowiada Polsko-Belgijska Pracownia Architektury Projekt.

Unit charakteryzuje architektura łącząca modernistyczne dziedzictwo stolicy z nowoczesnymi materiałami. Na wysokości ulic fasadę uzupełnia tak zwana „smocza skóra” – czyli tysiące płytek przypominających łuski, które reagują na każdy podmuch wiatru, ożywiając fasadę, fot. mat. pras.

The Warsaw HUB

Za projekt The Warsaw HUB odpowiadała pracownia AMC Andrzeja Chołdzyńskiego, projektanta m.in. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i centralnego odcinka II linii metra warszawskiego.

W ramach oddanego do użytku w lipcu 2020 r. kompleksu The Warsaw HUB powstały trzy budynki wysokościowe: dwa 130-metrowe biurowce i 86-metrowa wieża hotelowa, połączone ze sobą wspólnym podium oraz podziemnym pasażem handlowo-usługowym.

Cały kompleks liczy w sumie 113 tys. mkw. wielofunkcyjnej powierzchni. W dwóch bliźniaczych, 130-metrowych wieżach mieści się ok. 75 tys. mkw. najnowocześniejszej powierzchni biurowej. Trzeci, niższy wysokościowiec przy rondzie Daszyńskiego zajęły dwa hotele: Holiday Inn Express oraz pierwszy w Polsce Crowne Plaza, oferujące łącznie ponad 430 pokoi i apartamentów. Na jej ostatniej kondygnacji powstał pierwszy w tej części Warszawy skybar z tarasem i widokiem na centrum Warszawy.

W ramach oddanego do użytku w lipcu 2020 r. kompleksu The Warsaw HUB powstały trzy budynki wysokościowe: dwa 130-metrowe biurowce i 86-metrowa wieża hotelowa, fot. mat. pras.

W podium kompleksu znalazły się z kolei m.in. centrum konferencyjne, klub fitness oraz przestrzenie coworkingowe. Na poziomie -1 powstał pasaż handlowy ze sklepami, usługami i gastronomią.

Foksal 13/15

Foksal 13/15 to historyczne budynki z okresu belle époque w samym sercu Warszawy, tuż przy Trakcie Królewskim. Zostały one zbudowane w latach 1895-1898 i jako jedne z nielicznych zabytków warszawskiego śródmieścia przetrwały II wojnę światową. W 2020 r. zostały zrewitalizowane i znów odzyskały swój dawny blask, a w ich wnętrzach bogata historia przenika się z nowoczesnością. Obecnie mieszczą się tu najbardziej luksusowe apartamenty w Warszawie.

Foksal 13/15 to historyczne budynki z okresu belle époque w samym sercu Warszawy, którym w 2020 r. Ghelamco przywróciło pierwotny blask, fot. Maciej Leszczełowski

W ramach inwestycji powstała również sala fitness oraz pokoje hotelowe na wyłączny użytek mieszkańców, zaś partery kamienic zostały zagospodarowane pod ekskluzywne butiki. Powierzchnia mieszkań kształtuje się od 47 do 200 metrów kwadratowych.

Projekty w realizacji

Vibe

Na jesieni 2022 r. na Woli, tuż przy The Warsaw HUB, rozpoczęła się budowa kolejnej biurowej bryły od Ghelamco - Vibe. Kompleks stanowić będą dwa niezależne budynki. Pierwszy z nich, 11-piętrowy budynek narożny u zbiegu ulic Towarowej i Kolejowej, zostanie oddany do użytku jako pierwszy w I kw. 2024 roku i zaoferuje 15 tys. mkw. powierzchni najmu. W drugim etapie inwestycji, planowanym na koniec 2025 r., powstanie 95 m wieża. Za projekt architektoniczny odpowiada pracownia PIG Architekci.

Obiekt jako pierwszy w Polsce otrzyma własną, dźwiękową tożsamość, która stanie się nie tylko elementem komunikacji tego projektu, ale będzie wybrzmiewać również w jego przestrzeni. Jej skomponowanie deweloper powierzył uznanemu polskiemu kompozytorowi – Wojciechowi Urbańskiemu.

Na jesieni 2022 r. na Woli, tuż przy The Warsaw HUB, rozpoczęła się budowa kolejnej biurowej bryły od Ghelamco - Vibe, fot. mat. pras.

The Bridge

Liczący 174 metry wieżowiec stanie tuż obok dawnej siedziby wydawnictwa Bellona. Oba budynki zostaną połączone wspólnym lobby, tworząc niespotykaną dotychczas kompozycję na polskim rynku. Koncepcję architektoniczną wieżowca opracowała holenderska pracownia UNStudio przy współpracy z Polsko Belgijską Pracownią Architektury Projekt.

The Bridge zaoferuje 47 tys. mkw. najwyższej klasy powierzchni biurowej. Liczący 40 pięter budynek będzie wyposażony w około 280 miejsc parkingowych oraz udogodnienia dla rowerzystów (przewidziano dla nich 147 miejsc oraz szafki i prysznice). Posiadać będzie także najnowocześniejsze rozwiązania techniczne i proekologiczne. W budynku znajdą się m.in.: ładowarki do samochodów elektrycznych oraz specjalny parking dla elektrycznych jednośladów (rowerów i hulajnóg) z 20 miejscami do ładowania.

The Bridge zaoferuje 47 tys. mkw. najwyższej klasy powierzchni biurowej. Liczący 40 pięter budynek będzie wyposażony w około 280 miejsc parkingowych oraz udogodnienia dla rowerzystów, fot. mat. pras.

W przyszłości od strony ul. Grzybowskiej, w miejscu, gdzie dotychczas znajdował się parking, powstanie mini park. W ten sposób wejście do The Bridge prowadzić będzie przez zielony skwer, a sam plac Europejski zbliży się do ulicy Towarowej i Grzybowskiej skąd przez lobby wieżowca będzie można przedostać się na jego główną część. Dodatkowe wejście na plac prowadzić będzie również przez bramę kamienicy przy ulicy Grzybowskiej 73, która wkrótce doczeka się gruntownego remontu.

Przewidywany termin zakończenia budowy The Bridge to koniec 2024 r.

Sobieski Tower

W maju 2022 r. Ghelamco pokazało projekt wieżowca Sobieski Tower, który firma planuje wybudować przy placu Zawiszy w Warszawie. Budynek zaprojektowany przez JEMS Architekci ma mieć 130 metrów wysokości.

Do tej pory Ghelamco dość ostrożnie wypowiadało się o planach budowy wysokościowca na granicy Śródmieścia i Ochoty w Warszawie. Początkowo deweloper planował budowę aż 160-metrowej bryły, jednak stołeczny ratusz nie wydał zgody na taką wysokość. Obecna propozycja zaprezentowana przez radę miasta zakłada budynek niższy o 30 metrów, ale za to szerszy i o zróżnicowanych wysokościach.

W maju 2022 r. Ghelamco pokazało projekt wieżowca Sobieski Tower, który firma planuje wybudować przy placu Zawiszy w Warszawie, fot. mat. pras.

Craft

W marcu 2023 r. ma być gotowy biurowiec Craft, położony u zbiegu ulic Chorzowskiej i Ściegiennego w Katowicach, tuż obok centrum handlowego Silesia City Center.

Craft zaoferuje 26 700 mkw. wysokiej klasy powierzchni biurowej. Budynek będzie liczyć 13 pięter i 55 metrów wysokości, a dwukondygnacyjny parking podziemny pomieści 218 pojazdów.

Craft zaoferuje 26 700 mkw. wysokiej klasy powierzchni biurowej. Budynek będzie liczyć 13 pięter i 55 metrów wysokości, a dwukondygnacyjny parking podziemny pomieści 218 pojazdów, fot. mat. pras.

Projekt biurowca powstał w katowickiej Pracowni Architektonicznej Czora & Czora. Będzie się składać z trzech spiętrzonych prostopadłościanów – dzięki takiemu zabiegowi powstanie miejsce na sześć tarasów, z których jeden znajdzie się na dachu. Na elewacji budynku znajdą się elementy w odcieniu miedzi, które nadadzą mu industrialny charakter, odwołujący się do przemysłowego dziedzictwa Katowic.

Inwestycje owiane tajemnicą

Wieża na placu Grzybowskim

W 2021 r. warszawski ratusz wyraził zgodę na budowę 120-metrowej wieży na działce przy placu Grzybowskim 12/16, tuż obok biurowca Metropolitan. Wieżowiec ma być wspólną inwestycją Ghelamco i Towarzystwa Społeczno- Kulturalnego Żydów w Polsce. W ramach inwestycji przy placu Grzybowskim powstanie nowa siedziba TSKŻ, Centrum Edukacji Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata oraz przestrzeń biurowo-usługowa.

W 2021 r. warszawski ratusz wyraził zgodę na budowę 120-metrowej wieży na działce przy placu Grzybowskim 12/16, tuż obok biurowca Metropolitan, fot. mat. pras.

Najdroższa działka w Łodzi

Po sześciu latach od zakupu firma Ghelamco przymierza się do zabudowania należącego do niej terenu w Nowym Centrum Łodzi pomiędzy dworcem Łódź Fabryczna a EC1. Inwestor zapłacił za parcelę 85,2 mln zł, co do tej pory pozostaje najwyższą kwotą, za jaką sprzedano miejski grunt w Łodzi.

Wniosek o pozwolenie na budowę na jesieni 2022 r. wpłynął do magistratu. Według wstępnych założeń na działce o powierzchni 20 tys. mkw. właściciel zamierza wybudować obiekty o funkcji mieszkalnej. Tajemnicą pozostaje koncepcja zabudowy.