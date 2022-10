Ghelamco z najdroższą działką w Łodzi. Co powstanie w samym centrum miasta?

Po sześciu latach od zakupu firma Ghelamco przymierza się do zabudowania należącego do niej terenu w Nowym Centrum Łodzi pomiędzy dworcem Łódź Fabryczna a EC1. Wniosek o pozwolenie na budowę wpłynął już do magistratu. Tajemnicą pozostaje jednak na razie, co właściciel chce wybudować w miejscu mającym być wizytówką miasta.

W 2016 r. Ghelamco zapłaciło za parcelę 85,2 mln zł, co do tej pory pozostaje najwyższą kwotą, za jaką sprzedano miejski grunt w Łodzi.

Według wstępnych założeń na działce o powierzchni 20 tys. mkw. właściciel zamierzał wybudować trzy stojące obok siebie budynki (na osi północ-południe) – biurowiec, hotel i wielorodzinny dom mieszkalny.

Upowszechnienie się pracy zdalnej zachwiało popytem na powierzchnie biurowe, duży kryzys przeżyła też branża hotelarska, która dopiero dźwiga się po fatalnych dla niej lockdownach. Na razie jednak trudno powiedzieć, w jakim stopniu te pandemiczne doświadczenia wpłynęły na zamiary Ghelamco wobec terenów w Nowym Centrum Łodzi.

Pewne jest tylko jedno – złożony już w Urzędzie Miasta Łodzi wniosek pozwolenie na budowę w sąsiedztwie EC1 dotyczy nieruchomości o funkcji mieszkaniowej. To jednak wszystko, co jak na razie można na ten temat powiedzieć. Ghelamco odmawia ujawnienia projektu budynku, zasłaniając się zasadą nieupubliczniania takich dokumentów przed wydaniem pozwolenia na budowę, a na to przyjdzie jeszcze trochę poczekać.

Nowe Centrum Łodzi - ogromne oczekiwania łodzian

Oczekiwania łodzian wobec zagospodarowania Nowego Centrum Łodzi zdają się ogromne, a poprzeczka jest już dość wysoko zawieszona np. przez wzbudzającą zachwyt zrewitalizowaną elektrociepłownię EC1, nowoczesny dworzec Łódź Fabryczna czy powstające po sąsiedzku Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej. Niebanalna ma być też nowa siedziba łódzkiego magistratu, która ma powstać obok dworca oraz wciąż jeszcze planowany rynek im. Katarzyny Kobro.

Najważniejsze chyba jednak, że piaszczysty ugór, który straszył swoją pustką w samym sercu miasta, ma szansę zostać wreszcie zagospodarowany. Dyskusje o sposobie tego zagospodarowania i tak toczyć się będą pewnie jeszcze długo po tym, jak inwestor odsłoni karty.