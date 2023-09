Gigantyczna inwestycja zmieni oblicze Warszawy. FSO Park ma być miastem przyszłości

OKAM pokazał pomysł na 62 ha podupadłego pofabrycznego terenu po dawnej fabryce F.S.O. Ma tutaj powstać zrównoważone miasto przyszłości. Wizja architektoniczna powstała przy współpracy z architektami WXCA i SAWAWA.

Podupadły, pofabryczny teren po dawnej Fabryce Samochodów Osobowych może się zmienić nie do poznania, odmieniając jednocześnie oblicze Pragi-Północ.

Inwestycja łączyć będzie przestrzenie: mieszkaniową, edukacyjno-sportową, handlowo-usługową i biurową.

Aby tak rewolucyjna koncepcja F.S.O. PARK miała szansę urzeczywistnić się, niezbędna jest dobra wola i zaangażowanie wszystkich, od instytucji samorządowych, organizacji lokalnych, aż po partnerów i ekspertów, a także lokalnej społeczności, sami nie będziemy w stanie tego osiągnąć.

W ramach I etapu projektu, który obejmie ok. 11 ha, powstanie część budynków mieszkalnych z powierzchniami handlowo-usługowymi a także pierwszy fragment parku.

Projekt będzie realizowany w zgodzie z zasadami zrównoważonego budownictwa, a przy jego powstaniu używane będą przede wszystkim przyjazne środowisku materiały i prefabrykaty.

Aby ograniczyć emisję CO2, ruch samochodów spalinowych, w tym osobowych, na terenie kompleksu będzie wyłączony.

Realizacja całego projektu rozłoży się na ok. 25 lat.

Wielofunkcyjne i zrównoważone Miasto Przyszłości - 20 ha zieleni, w tym 10 ha centralny park, szereg rozwiązań ekologicznych, dopracowany układ architektoniczny z nowoczesnymi mieszkaniami, placówkami edukacyjnymi, a także przestrzeniami handlowo-usługowymi czy biurowymi – miejsce do mieszkania, pracy, ale przede wszystkim do wysokiej jakości życia. To wizja F.S.O. PARK – inwestycji, którą od początku do końca zrealizuje na warszawskiej Pradze-Północ OKAM.

Rozpoczęcie prac, na 62 ha działce przy ul. Jagiellońskiej 88 w Warszawie, w ramach I etapu, planowane jest na początek 2025 roku, a realizacja całego projektu rozłoży się na ok. 25 lat. Koncepcja Master Planu dla całego terenu, w obecności pracowni architektonicznych, partnerów oraz władz samorządowych, została ogłoszona przez OKAM 12 września br.

Tak obecnie wygląda działka przy Jagiellońskiej 88, fot. mat. pras.

Przez ponad 2 lata od zakupu działki intensywnie pracowaliśmy z władzami i organizacjami lokalnymi, partnerami oraz ekspertami, aby wypracować wspólną, satysfakcjonują dla wszystkich stron wizję przyszłości terenu po dawnej FSO. Tworząc koncepcję jego zagospodarowania przyświecała nam przede wszystkim chęć zbudowania miejsca, które będzie charakteryzować wysoka jakość życia, odpowiadającego na potrzeby współczesnych i przyszłych pokoleń. F.S.O. PARK ma być miejscem, które łączy - społeczność lokalną, biznes oraz władze lokalne na różnych płaszczyznach wokół takich idei, m.in. jak: edukacja, ekologia i wspólnota. Założyliśmy zrównoważoną rewitalizację, połączenie historycznych elementów z nowymi funkcjonalnościami i nowoczesnymi rozwiązaniami, w tym prośrodowiskowymi - które miałyby stworzyć zrównoważone, multifunkcjonalne Miasto Przyszłości - zaznacza Arie Koren, założyciel OKAM Capital i CEO OKAM City, spółki realizującej inwestycję.

I dodaje:

Wizja architektoniczna terenu została stworzona przez OKAM, we współpracy z pracowniami WXCA oraz SAWAWA. Nawiązuje ona do Master Planu zrealizowanego przez firmę Dawos na zlecenie Urzędu m. st. Warszawy w 2019 r.

F.S.O. Park to wielofunkcyjne i zrównoważone Miasto Przyszłości - 20 ha zieleni, w tym 10 ha centralny park, szereg rozwiązań ekologicznych, dopracowany układ architektoniczny z nowoczesnymi mieszkaniami, placówkami edukacyjnymi, a także przestrzeniami handlowo-usługowymi czy biurowymi. wiz. mat. prasowe

OKAM zakupił podupadły, pofabryczny teren po dawnej Fabryce Samochodów Osobowych w 2021 r. Mając doświadczenie w rewitalizacji terenów pofabrycznych i przykładając wagę do historii, deweloper już przed dwoma laty podjął decyzję o zachowaniu wybranych budynków lub ich fragmentów, co zostało ujęte w koncepcji Master Planu.

Jak zaznacza Anna Watkowska, Członek Zarządu OKAM City i Lider Projektu F.S.O. PARK:

Zgodnie z ideą “od wysokiej jakości pracy do wysokiej jakości życia” z terenu, będącego niegdyś miejscem pracy, pragniemy stworzyć wyjątkową, otwartą przestrzeń do życia, dla osób, które są świadome siebie, swoich oczekiwań oraz wartości. Za główny cel postawiliśmy sobie zwrócenie uwagi na wyzwania współczesnego świata, w tym: zwiększający się poziom zanieczyszczenia środowiska, wzrost emisji CO2, izolację społeczną, hałas czy niewystarczającą edukację w tych tematach. Zacznijmy te zmiany razem w F.S.O. PARK, w miejscu, które ma łączyć. Dzięki naszemu doświadczeniu oraz skali projektu – 62 ha, wierzymy, że jest to jak najbardziej realne, a dzięki temu ta część Warszawy zmieni się nie do poznania dla obecnych i przyszłych pokoleń. Inwestycję łączącą przestrzenie: mieszkaniową, edukacyjno-sportową, handlowo-usługową czy biurową, w całości w duchu ekologii, chcemy prowadzić przy współpracy z partnerami, którzy wyznają wartości podobne do naszych i patrzą w tym samym kierunku, co my w duchu zrównoważonego rozwoju.

Powierzchnia użytkowa całego terenu wyniesie ok. 700.000 mkw., zaś PUM niemal 440.000 mkw. Realizacja I etapu planowana jest w I kwartale 2025 r. W ramach I etapu projektu, który obejmie ok. 11 ha, powstanie część budynków mieszkalnych z powierzchniami handlowo-usługowymi a także pierwszy fragment parku. Docelowo w całej inwestycji powstanie ok. 12 tys. mieszkań z przeznaczeniem dla 17-19 tys. osób, a także ok. 13 tys. nowych miejsc pracy. Realizacja całego projektu przewidziana jest na ok. 25 lat.

Multifunkcyjność dla lokalnej społeczności

F.S.O. PARK nie będzie ogrodzony, będzie miejscem otwartym dla lokalnej społeczności, w inwestycji przewidziano liczne przestrzenie publiczne. Poza zabudowaniami mieszkaniowymi pojawią się obiekty edukacyjne oraz handlowo-usługowe, w tym przestrzeń pod eko-targ, powierzchnie biurowe, a także strefy przeznaczone pod organizację wydarzeń kulturowych. Mieszkańcy Warszawy będą posiadać swobodny dostęp m.in. do zielonej oazy w postaci 10 ha parku, która będzie stanowić niezwykle istotny element projektu ciągnący się przez całą długość terenu.

Koncepcja Master Planu zakłada budowę placówek oświatowych, w tym szkoły podstawowej z przeznaczeniem dla ponad 650 uczniów (ponad 200 więcej niż wynika z obliczeń), która ma powstać w ramach I etapu inwestycji. W przyszłości mają szansę pojawić się w F.S.O. PARK następne placówki edukacyjne. Wizja OKAM zakłada ponadto stworzenie terenów rekreacyjno-sportowych, przylegających do przestrzeni dedykowanej dla placówek oświatowych, a także np. publicznego skateparku, ścieżek biegowych czy rowerowych - mających na celu promowanie aktywnego i zdrowego stylu życia.

OKAM zakłada ponadto stworzenie terenów rekreacyjno-sportowych, przylegających do przestrzeni dedykowanej dla placówek oświatowych, a także np. publicznego skateparku, ścieżek biegowych czy rowerowych - mających na celu promowanie aktywnego i zdrowego stylu życia. wiz. mat. prasowe

Ekologia – świadome i zdrowe życie

Jednym z najważniejszych elementów inwestycji stanowić będą tereny zielone - wypełnią ok. 20 ha działki, z czego 10 ha zajmie park przebiegający przez centralną część inwestycji. Stawiając na świadomość wpływu ‘zielonej architektury’ na zdrowie fizyczne i psychiczne, dodatkowo zaprojektowana zostanie specjalna zieleń wokół i na budynkach.

Projekt będzie realizowany w zgodzie z zasadami zrównoważonego budownictwa, a przy jego powstaniu używane będą przede wszystkim przyjazne środowisku materiały i prefabrykaty. Rozwiązania prośrodowiskowe, które planuje zastosować na inwestycji OKAM, przyczyniać się będą do redukcji CO2, obniżenia temperatury, ograniczenia produkcji odpadów, zużycia plastiku oraz indywidualnego transportu kołowego spalinowego, a także do rozwoju odnawialnych źródeł energii. Poza ochroną klimatu, docelowo mają przełożyć się one na zmniejszenie kosztów zużycia energii elektrycznej czy wody, a także poprawienie komfortu życia mieszkańców i najemców.

Business Community wokół projektu

Wokół wizji projektu od około 2 lat deweloper buduje Business Community innowacyjnych firm, dzielących podobne ekologiczne wartości - wśród nich są już: WXCA, SAWAWA, Buro Happold, DB Energy, Saule Technologies, Viessmann, Pekabex, Hansgrohe, Paradyż, Unicell, Mapei, ArchiDesk czy Pracownia Martyny Banaszczuk. Na terenie projektu mają szansę pojawić się rozwiązania z obszaru OZE: fotowoltaika, kolektory słoneczne, pompy ciepła i ogniwa fotowoltaiczne z perowskitu.

Dzięki energii odnawialnej możliwe będzie zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną z sieci o 20 proc. Planowany jest też system całkowitej retencji wody opadowej czy wewnętrzna sieć niskotemperaturowa. Nowoczesne rozwiązania, według założeń, pozwolą o 100 proc. zmniejszyć w miesiącach letnich zapotrzebowania na energię cieplną z sieci potrzebną do grzania wody i klimatyzacji, a także na o 34 proc. mniejsze zapotrzebowanie na energię cieplną z sieci w zimę.

Aby ograniczyć emisję CO 2 , ruch samochodów spalinowych, w tym osobowych, na terenie kompleksu będzie wyłączony. Wokół inwestycji powstaną parkingi zbiorcze, wyznaczone zostaną też punkty dla aut dostawczych czy kurierów, zaś do dyspozycji mieszkańców czy najemców OKAM przekaże pojazdy elektryczne czy rowery. W bliskiej odległości od terenów, na których powstanie F.S.O. PARK znajdują się przystanki autobusowe i tramwajowe, w pobliżu ma zostać wybudowana stacja metra Żerań FSO. Dzięki rozbudowanym arterią drogowym do centrum stolicy można dojechać stąd w ok. 20 min, tuż za inwestycją znajduje się również droga wyjazdowa S8 z Warszawy. Docelowo cały projekt przewiduje zmniejszenie aż o 70 proc. zapotrzebowanie na transport własnym samochodem.

Na terenie kompleksu już pod koniec września br. powstanie również Ekocentrum „Punkt Zwrotny”, w którym uczniowie ze szkół będą mogli bezpłatnie rozwijać swoją wiedzę o ekologii i zrównoważonym rozwoju w formie interaktywnych warsztatów. Z oferty Centrum będą mogły skorzystać również osoby indywidualne. Działania w ramach inicjatywy poprowadzi Mamy Projekt – zespół doświadczony w obszarze budowania nowoczesnych narzędzi do edukacji ekologicznej.