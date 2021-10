Globalna marka klubów fitness zawita do warszawskiego biurowca

Wieżowiec Warsaw Trade Tower poszerza swoją ofertę o koncept siłowni sieci F45. Nowy klub powstanie na parterze budynku, a jego otwarcie planowane jest na początku 2022 roku.

F45 to globalna sieć klubów fitness specjalizująca się w innowacyjnych, intensywnych treningach funkcjonalnych, które są nastawione na wyniki. Treningi F45 angażują wszystkie grupy mięśni w celu wzmocnienia całego ciała i poprawy swojego samopoczucia. Druga siłownia tej sieci w Warszawie otworzy się na parterze Warsaw Trade Tower na początku 2022 roku i będzie dostępna zarówno dla pracowników biurowca, jak i gości z zewnątrz.

- Wierzymy, że tak bogate zaplecze i wachlarz udogodnień uczyni pracę w Warsaw Trade Tower jeszcze bardziej komfortową, a naszym najemcom pomoże w szybszym powrocie pracowników do biur. W budynku funkcjonuje już m.in. przedszkole Kids&Co, piekarnia Gorąco Polecam Nowakowski, kiosk Inmedio, butik Via Duomo oraz nowa kawiarnia Cups&Mugs, a niebawem gości przywita też restauracja należąca do sieci Nutri Mind. Od niedawna pracownicy mają do swojego użytku Paczkomaty InPost. W najbliższym czasie otworzymy również nowoczesną przestrzeń dla rowerzystów z szatniami i prysznicami z wydzielonymi strefami dla kobiet i mężczyzn - mówi Robert Napieralski, Asset Manager w Globalworth Poland.

Warsaw Trade Tower to jeden z najbardziej rozpoznawalnych i najwyższych budynków biurowych Warszawy. Licząca 42 piętra, 208 m wysokości i ponad 45 000 mkw. powierzchni biurowej wieża zlokalizowana jest przy ulicy Chłodnej na Woli, w pobliżu skrzyżowania ulicy Towarowej i alei Solidarności oraz stacji drugiej linii metra Rondo Daszyńskiego.