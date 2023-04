Globalworth zwiększa efektywność energetyczną swoich budynków

Globalworth wdroży rozwiązania firmy Honeywell w całym portfolio budynków komercyjnych w Polsce i Rumunii, by zwiększyć wydajność operacyjną budynków i wesprzeć realizację celów zrównoważonego rozwoju.

Globalworth zdecydowało się skorzystać z technologii forge for buildings marki Honeywell.

Deweloper chce zwiększyć wydajność i efektywność energetyczną swoich budynków biurowych w Europie.

Honeywell (NASDAQ: HON), ogłosił w dniu 25 kwietnia 2023 roku, że Globalworth, wiodący inwestor na rynku nieruchomości w Europie Środkowo-Wschodniej, wybrał oprogramowanie amerykańskiego producenta, które pomoże zwiększyć efektywność operacyjną, będzie wspierać działania na rzecz zrównoważonego rozwoju i poprawi komfort użytkowania obiektów z całego portfolio komercyjnych budynków biurowych Globalworth w Polsce i Rumunii. Globalworth będzie korzystać z rozwiązań firmy Honeywell - Forge for Buildings, które tworzą kompleksowy system utrzymania budynków i zarządzania procesami, umożliwiając przy tym zwiększenie wydajności i zmniejszenie zużycia energii we wszystkich obiektach.

Budynki są głównym konsumentem energii. Zgodnie z danymi zawartymi w raporcie ONZ “2022 Global Status Report for Buildings and Construction” sektor nieruchomości i budownictwa odpowiadał w 2021 roku za 34 proc. zapotrzebowania na energię i 37 proc. emisji CO2 związanego z jej wytwarzaniem oraz procesami technologicznymi. W Europie wskaźniki te są jeszcze wyższe - sektor nieruchomości odpowiada za 40 proc. całkowitego zapotrzebowania na energię na kontynencie, z czego aż 80 proc. to energia wytworzona z paliw kopalnych.

Aby ograniczyć energochłonność swoich obiektów, Globalworth wykorzysta modele uczenia maszynowego dzięki Honeywell Forge for Buildings. Rozwiązanie pozwala na monitorowanie zużycia energii w budynkach, aż do poziomu pojedynczych urządzeń i sterowników oraz umożliwia automatyczne korekty parametrów w celu zminimalizowania konsumpcji energii, przy jednoczesnym zachowaniu komfortu użytkowników i pełnej funkcjonalności.

- Wierzymy, że technologie mogą nie tylko zapewnić lepszy komfort naszym najemcom, ale także pomogą w optymalizacji operacyjnej i będą wspierać realizację celów zrównoważonego rozwoju bez negatywnego wpływu na komfort użytkowników. Inwestujemy w Honeywell Forge for Buildings ze względu na zdolność tego rozwiązania do integracji systemów, usprawnienia konserwacji i oszczędzania energii, które pozwolą nam zoptymalizować operacje związane z wybranymi budynkami z naszego portfolio - komentuje Dennis Selinas, prezes Globalworth Group.

Rozwiązania Honeywell, w tym Honeywell Forge Site Performance, Carbon and Energy Management (aplikacja Honeywell Buildings Sustainability Manager) i Honeywell Sine do zarządzania przepływem gości pomogą Globalworth w cyfryzacji procesów związanych z eksploatacją obiektów w Polsce i Rumunii.