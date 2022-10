Głos mieszkańców Lublina w dyskusji o projekcie rewitalizacji Parku Bronowickiego

Do 2 listopada trwają konsultacje społeczne wśród mieszkańców Lublina dotyczące projektu rewitalizacji Parku Bronowickiego.

– Rewitalizacja Parku Bronowice to jeden z tematów wskazanych przez mieszkańców podczas spotkań z cyklu „Plan dla Dzielnic”. Aktualnie kończymy prace nad przygotowaniem projektu zmian tego obszaru. Chcemy, by odnowiony Park uwzględniał potrzeby mieszkańców i stał się chętnie odwiedzanym miejscem odpoczynku i rekreacji. Dlatego zachęcamy do uczestnictwa w zbliżających się konsultacjach społecznych dotyczących zagospodarowania tego miejsca – mówi Artur Szymczyk, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Inwestycji i Rozwoju.