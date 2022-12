Głośne projekty, ciche upadki. 5 inwestycji w Polsce, które nie zostały zrealizowane

Gigantyczne wieże w Międzyzdrojach, miasteczko przyszłości koło Mielna, wyższa od Pałacu Kultury i Nauki bryła w centrum Warszawy - ostatnie 10 lat na polskim rynku nieruchomości obfitowało w wielkie, acz niezrealizowane projekty, często od światowych architektów.

112-metrowe wieże w Międzyzdrojach

Przy plaży w Międzyzdrojach firma Siemaszko miała wybudować 112-metrowe dwie wieże, które z czasem przeprojektowano w jedną bryłę. Apartamentowiec uzyskał pozwolenie na budowę na początku 2021 r. Jednak obecnie działka, na której miała powstać inwestycja została wystawiona na sprzedaż za gigantyczną kwotę 68 mln zł.

- Ponad 30 tysięcy mkw. powierzchni użytkowej mieści się na 33 kondygnacjach nadziemnych o wysokości 112 metrów oraz jednej kondygnacji podziemnej, gdzie będzie znajdował się parking z nowatorskim systemem parkowania wielopoziomowego. (…) Będzie w czym wybierać, ponieważ zaprojektowanych jest 345 apartamentów! Przedsięwzięcie jest pionierskie i bardzo ekscytujące. Nie ma obaw, że inwestycja zniknie wśród innych podobnych, bo nic nie może się z nią równać w tej części wybrzeża – tak niegdyś pisał szczeciński deweloper Lesław Siemaszko na stronach internetowych swojej firmy.

Obiekt spotkał się ze sprzeciwem opinii publicznej. Wielu mieszkańców Międzyzdrojów obawiało się, że cień rzucany przez gigantyczne budynki uniemożliwi opalanie się na plaży. Dodatkowo, według Systemu Informacji Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach, teren miasta jest objęty obszarem parku krajobrazowego. W najbliższym sąsiedztwie zaczyna się także obszar Wolińskiego Parku Narodowego i rezerwatu.

Zakopane Mountain Resort

W 2019 r. pojawił się pomysł wybudowania hotelu u podnóża Tatr przez austriackiego dewelopera. Obiekt miałby mieć 16 pięter, 186 apartamentów i 12 penthousów. Sprawę nagłośnił Zakopiański Alarm Urbanistyczno-Architektoniczny, który zamieścił na swoim Facebooku wizualizację dużego hotelu wraz z opisem inwestycji.

Dane o planowanej inwestycji pojawiły się na stronie firmy Inwestuj w górach - biura sprzedaży nieruchomości w Tatrach. Po jakimś czasie projekt zniknął z sieci.

Brama Miasta w Łodzi od Daniela Libeskinda

Pomysł na budowę biurowca Brama Miasta w miejscu dworca Łódź Fabryczna powstał ok. 10 lat temu. W założeniu majestatycznych rozmiarów obiekt miał prezentować przybyłym do Łodzi (dworzec miał się znajdować pod ziemią) nowoczesne oblicze miasta i jego możliwości.

Pierwotnie mającą kosztować ok. 50 mln euro Bramę Miasta zaprojektował światowej sławy architekt, pochodzący z Łodzi Daniel Libeskind, Budynek oparty o nurt dekonstruktywizmu nie przypadł do gustu opinii publicznej. Zarzucano mu stylistyczne zakotwiczenie w latach 90. i niedopasowanie do otoczenia.

- Aktualnie nadszedł czas dokonania odsłony obrazu mojego miasta w pełnym technikolorze, z demokratycznym społeczeństwem na pierwszym planie, wibrującym energią i chęcią zmian na lepsze - mówił wtedy architekt.

W październiku 2014 roku Najwyższa Izba Kontroli przedstawiła szereg błędów popełnionych w związku z powstaniem i implementacją projektu, w skutek czego dzieło Libeskinda nie zostało zrealizowane. Ostatecznie nową formę Bramy Miasta zaprezentowała pracownia Medusa Group, której dzieło zostało dokończone w 2020 r.

Lilium Tower od Zahy Hadid i Patricka Schumachera w Warszawie

W 2008 r. zaprezentowano projekt Zahy Hadid i Patricka Suchumachera przedstawiający wysokościowiec Lilium Tower, który miałby powstać w samym centrum Warszawy, tuż obok hotelu Marriott. Firma Lilium, założona przez izraelski koncern deweloperski BSR oraz fundusze inwestycyjne z Luksemburga i Holandii, planowała ukończenie budowy w 2012 roku. Kryzys finansowy pokrzyżował plany inwestorom i realizacja wieży nie doszła do skutku.

Obiekt formą przypominający kwiat lilii miał osiągnąć 240 metrów, czyli przewyższyć Pałac Kultury i Nauki. Jego łączna powierzchnia miała wynieść 101,205 mkw., a w ramach budynku miały się znaleźć: luksusowe apartamenty, hotel, spa, podziemną strefę handlową, restaurację i podziemny parking.

Dune City koło Mielna

Tę inwestycję okrzyknięto polskim Dubajem. Norweski inwestor Firmus Group od kilku dobrych lat planuje stworzyć nad Bałtykiem w okolicach Mielna wybudowane od zera hipernowoczesne miasto Dune City. Projekt zakłada wykorzystanie 36 hektarów gruntu na mierzei jeziora Jamno i Morza Bałtyckiego, w tym 2,5 km linii brzegowej.

W ramach projektu ma powstać m.in pięciogwiazdkowy hotel o standardzie międzynarodowym wraz z centrum konferencyjnym, kilka hoteli boutique i condo oraz kompleks apartamentów. Za projekt architektoniczny odpowiada szczeciński projektant Marek Sietnicki.

Od 2012 r. projekt blokuje Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie.

Odważna koncepcja spodobała się na świecie - projekt kilka lat temu wygrał główną nagrodę w prestiżowym konkursie Architectural Review Future Project Awards. Polscy architekci pokonali 250 konkurentów z całego świata.