Gmach Filharmonii Narodowej w Warszawie w rejestrze zabytków

12 grudnia 2022 r. podczas konferencji prasowej prof. Jakub Lewicki, Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków, podpisał decyzję o wpisaniu Filharmonii Narodowej do Mazowieckiego Rejestru Zabytków.

- Bardzo się cieszę, że tak ważna instytucja kulturalna, jeden z najważniejszych ośrodków muzycznych w Polsce, został uznany za zabytek. Otwiera to nowe możliwości. Pragnę wyraźnie podkreślić, że wpis do rejestru zabytków nie jest utrudnieniem, ale szansą. Szansą na uzyskanie nowych możliwości finansowania remontów i renowacji – powiedział prof. Lewicki.

Dyrektor Filharmonii Narodowej Wojciech Nowak powiedział, że dla Filharmonii Narodowej to doniosłe wydarzenie.

- Zawsze staraliśmy się by nie ingerować w materię budynku, która jest dostępna dla publiczności, by zachować jego oryginalną koncepcję. Oczywiście remonty są konieczne, ale większych modernizacji dokonywaliśmy dotąd poza częścią ogólnodostępną. W Sali Koncertowej jedyne zmiany dotyczyły unowocześnień związanych z akustyką, które przeprowadzone zostały z inicjatywy dyr. Kazimierza Korda w latach jego dyrekcji. Teraz konieczne są następne prace. Chcielibyśmy zająć się między innymi remontem estrady, ale nie bylibyśmy w stanie zrobić tego bez konsultacji i opinii biura konserwatora zabytków. Chcemy dostosować się do wymogów i sugestii profesjonalistów - mówił Nowak.