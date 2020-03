Góry i... paralotnie - to zainspirowało architekta tego budynku

Górzysty teren, skośny kształt działki, ale także uprawiający nieopodal sport paralotniarze to źródła inspiracji arch. Marcina Tomaszewskiego z pracowni REFORM Architekt, który zaprojektował ten budynek o nietuzinkowej bryle.

Beskidy Małe i niezwykły widok na panoramę góry Żar – to właśnie w tej lokalizacji powstaje dom o nietypowej bryle „RE: BIAS HOUSE”, zaprojektowany przez Marcina Tomaszewskiego z pracowni REFORM Architekt. Gdy klientem jest artystka, architektura projektowanego domu nie może być zwyczajna. W tym projekcie nie było przypadkowych rozwiązań, a każdy szczegół został dopracowany z dbałością o detale oraz z myślą o podwykonawcach, którzy na etapie budowy zrealizują zamierzenia architekta.

Dwukondygnacyjny budynek o powierzchni 300 mkw. zostanie usytuowany na powierzchni działki układającej się w kształcie klinu, liczącej 2 500 mkw. Cechą charakterystyczną projektu jest dwuspadowy geometrycznie dach. Budynek nie wydaje się dwuspadowy, jednak wszystko zależy od tego z której strony na niego patrzymy.

– Budynek został zlokalizowany w górnej części działki zgodnie ze spadkiem wynoszącym około 10 m. Co ciekawe, zarówno na podjeździe, jak i na samym szczycie działki jest płasko, dzięki czemu mieszkańcy nie będą mieli problemów komunikacyjnych – wyjaśnia architekt Marcin Tomaszewski. To właśnie skośny kształt działki wymusił wygląd całej bryły, którą w przemyślany sposób wkomponowano w teren, nie zaburzając krajobrazu ogólnego. Wszystkie szyby okienne zostały zaprojektowane pod skosem – to zapewnia widok na góry, dając poczucie prywatności i pełną swobodę domownikom.

Pomysł na bryłę powstał także dzięki paralotniarzom, którzy w pobliskiej okolicy wykonują skoki ze zbocza o odpowiednim nachyleniu. Kolory skrzydeł paralotniarzy, zwykle jednostajne, stały się motywacją do stworzenia jednolitego koloru domu. Genialny widok na góry oraz fakt, że inwestorem jest artystka, złożyły się w spójną całość i sprawiły, że w efekcie bryła domu wygląda jak rzeźba i osobliwe dzieło sztuki.