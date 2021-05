Gorzów Wielkopolski z własnym geoportalem

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego stworzył kompleksowy geoportal lokalny, na którym w postaci kompozycji mapowych zaprezentował różnego rodzaju dane przestrzenne. Na potrzeby inwestorów została opracowana również kompozycja mapowa prezentująca nieruchomości inwestycyjne.

Jednym z najbardziej czasochłonnych etapów w procesie zakupu gruntów jest badanie rynkowe podczas którego trzeba zebrać i porównać różnego rodzaju informacje o dostępnych działkach. Zarówno dla zwykłego Kowalskiego, jak też dla inwestora czy dewelopera ten proces nadal pozostaje wyzwaniem. Niektóre dane są dostępne wyłącznie na żądanie w urzędzie, inne można znaleźć online, ale brak jednolitego systemu udostępniania danych geodezyjnych mocno utrudnia wyszukiwanie i porównanie uzyskanych informacji. Jednak niedawno na podstawie rozwiązań technologicznych polskiej firmy GIAP Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego stworzył geoportal lokalny, na którym w postaci kompozycji mapowych zaprezentował dane przestrzenne. Na portalu publikowane są m.in dane z zakresu geodezji, urbanistyki, demografii czy również zestawienie aktualnych ofert inwestycyjnych skierowanych do potencjalnych inwestorów.

- Za pośrednictwem portalu każda osoba zainteresowana jako klient urzędu znajdzie kompleksowe informacje na temat wybranej nieruchomości na terenie miasta, sprawdzi przeznaczenie działki w kontekście zagospodarowania przestrzennego, zweryfikuje czy wybrany grunt nie leży na terenach zagrożonych powodziami, a nawet jaka jest struktura demograficzna osób mieszkających w okolicy. Na potrzeby Inwestorów została opracowana również kompozycja mapowa prezentująca nieruchomości inwestycyjne. Dzięki dedykowanym wyszukiwarkom można w szybki sposób znaleźć nieruchomość, która spełnia zadane kryteria. Zapotrzebowanie ze strony administracji publicznej w Polsce na kompleksowe geoportale będzie nieustannie rosnąć, ponieważ jest wyjściem naprzeciw potrzebom mieszkańców i inwestorów, a jednocześnie usprawnia pracę urzędników i przynosi spore oszczędności dla samorządów – zapewnia prezes GIAP, członek Zarządu Sputnik Software, Sławomir Hemerling-Kowalczyk.

Tak rozbudowany i zaawansowany system informacji geograficznej, który od niedawna funkcjonuje w UM Gorzów Wielkopolski, pozwolił na uporządkowanie i zebranie wszystkich danych przestrzennych w jednym miejscu, a później dostęp do kompleksowych informacji na temat nieruchomości z dowolnego miejsca o każdej porze. Co więcej geoportal umożliwia użytkownikom tworzenie własnych map na podstawie przygotowanych kompozycji mapowych i dzielenie się stworzonymi danymi z odbiorcami. Do dyspozycji firm inwestorskich czy deweloperskich oraz mieszkańców zostały opracowane intuicyjne narzędzia, które pozwalają na tworzenie własnych analiz przestrzennych.