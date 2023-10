Gratka dla fanów jesieni. Galeria Północna z dyniowym ogrodem

W Galerii Północnej w Warszawie otwarto właśnie „Dyniowy ogród”, który zaaranżowano aż 17 metrów nad ziemią. Inspiracją do stworzenia miejsca stały się słynne na całym świecie dyniowe pola ze stanów Ohio, Georgia czy Nowy Jork.

W Północnej można poczuć się teraz jak na amerykańskiej farmie. Wszystko za sprawą klimatycznego „Dyniowego ogrodu”, który powstał na dachu galerii. Mającą aż 5 tys. m kw. przestrzeń popularnych cały rok zielonych ogrodów zamieniono w olbrzymi jesienny plener.

Inspiracją do stworzenia miejsca stały się słynne na całym świecie dyniowe pola ze stanów Ohio, Georgia czy Nowy Jork. Podobnie jak w tych miejscach, tak i na Białołęce można teraz znaleźć ogrom atrakcji charakterystycznych dla krajobrazu amerykańskiej wsi.

Jak przystało na farmę, nie brakuje tu m.in. czerwonej stodoły, strachów na wróble, zwierzaków i dyń wykonanych ze szpul, olbrzymich balotów ze słomy, „piaskownicy” wypełnionej ziarnami kukurydzy, czy ciągnącego się kilkadziesiąt metrów słomianego labiryntu.

Największą atrakcją „Dyniowego ogrodu” są jednak… dynie z Powsina. Ustawiono tu tysiące warzyw w dekoracyjnej odmianie. Do ogrodu sprowadzono również inne ozdobne gatunki, które każdy może kupić w specjalnym sklepiku.

– „Dyniowy ogród” w Północnej to już tradycja. Co roku staramy się jednak zaskakiwać nowym motywem. Tym razem jest to amerykańska farma. To miejsce, w którym każdy znajdzie coś dla siebie. Dzieci mogą tu spędzić aktywnie czas, dorośli wypocząć i poczuć klimat jesieni, a nastolatkowie zrobić super zdjęcia w ciekawym plenerze – zachęca Barbara Andrzejewska, marketing manager Galerii Północnej.