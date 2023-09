Gratka dla miłośników Świdermajerów. Otwock oferuje darmowe projekty domów

Świdermajery to charakterystyczne dla Otwocka drewniane domy z ozdobną stolarką. Teraz miasto udostępnia pulę trzech projektów w tym stylu do darmowego wykorzystania. Włodarze planują też realizację modelowego projektu i przeznaczenie go na cele miejskie.

REKLAMA

Miasto Otwock udostępniło za darmo pulę projektów domów typu świdermajer.

Do wyboru są trzy koncepcje: klasyk, modern i natur.

Za projekty odpowiada pracownia Wiosna Architekci.

Mieszkańcy Otwocka, którzy chcą zamieszkać w domach ozdobionych drewnianymi konstrukcjami, mogą już skorzystać z bezpłatnych projektów budowlanych domów w stylu świdermajer.

Kojarzony z Otwockiem styl architektury drewnianej nazywany świdermajer ma szanse na nowo odrodzić się w mieście i być inspiracją dla mieszkańców. Zgodnie z propozycją prezydenta Jarosława Margielskiego rada miasta przeznaczyła środki na wykonanie trzech projektów budynków jednorodzinnych do 70 mkw., które będą dostępne bezpłatnie zarówno dla tych osób, które planują budowę domu, jak i tych, którzy chcą wykorzystać tylko poszczególne elementy, np. wzornictwo tradycyjnego otwockiego stylu. Wstępne projekty są już gotowe.

– Świdermajer to styl w budownictwie, z którego Otwock słynie w całej Polsce. Powinniśmy starać się jak najczęściej umieszczać elementy takiej architektury nie tylko w przestrzeni publicznej, ale także zachęcać mieszkańców do inspirowania się tym stylem. Są to oryginalne i niepowtarzalne w skali kraju rozwiązania architektoniczne, które znacząco podnoszą wartość estetyczną budynków – mówi prezydent Otwocka Jarosław Margielski.

Wybrana w drodze konkursu pracownia architektoniczna przygotowała ogólnodostępne projekty, do których miasto uzyska prawa autorskie i tym samym będzie mogło udostępniać je nieodpłatnie mieszkańcom. Powstały trzy projekty.

Wybrana w drodze konkursu pracownia architektoniczna przygotowała ogólnodostępne projekty, do których miasto uzyska prawa autorskie i tym samym będzie mogło udostępniać je nieodpłatnie mieszkańcom, fot. mat. pras.

– Trzy typy domów różnią się m.in. bryłą zewnętrzną. Ma ona swoje ograniczenia związane z wielkością rzutu budynku. Nie mogliśmy np. zastosować charakterystycznych werand, ponieważ ograniczyłyby powierzchnię użytkową takiego budynku – wyjaśnia prezydent i dodaje: – W ramach możliwych proporcji staraliśmy się jak najszerzej zawrzeć elementy stylu. Wiemy też, że mieszkańcy w zależności od wieku, liczebności rodziny mają różne oczekiwania, dlatego projekty są zróżnicowane. Co istotne, projekty będą dostępne w otwartych plikach, czyli będzie można je modyfikować, a to znacząco obniży nakłady na projekt nawet dla osób, które chciałyby zastosować swoje oryginalne rozwiązania – zwraca uwagę Jarosław Margielski.

Klasycznie, nowocześnie czy z werandą?

Przygotowane przez biuro architektoniczne Wiosna Architekci projekty zostały nazwane: KLASYK, MODERN I NATUR. Każdy będzie uwzględniał wszystkie branże wraz z kosztorysami inwestorskimi i przedmiarami budynków jednorodzinnych do 70 mkw. Będzie możliwość dokonania zmian w obrębie układu funkcjonalnego wewnątrz budynku przez docelowego inwestora według jego upodobań.

Przygotowane przez biuro architektoniczne Wiosna Architekci projekty zostały nazwane: KLASYK, MODERN I NATUR, fot. mat. pras.

– Każdy projekt posiada swoistą tożsamość wizualną i charakterystykę funkcjonalną – wyjaśnia mgr inż. arch. Piotr Wiosna. - Nazwa domu KLASYK odnosi się do jego tradycyjnej formy, z symetrycznym rozmieszczeniem otworów okiennych i regularnym układem funkcjonalnym. Dom KLASYK w przygotowanej kolekcji pełni funkcję archetypu motywu i schematu. Dom MODERN jest progresywną wariacją rozwiązań przyjętych w KLASYKU, gdzie konserwatywne w formie okna zostały zastąpione pokaźnymi przeszkleniami nadającymi budynkowi lekkości i nowoczesnego charakteru oraz po-zwalającymi wyeksponować wnętrza na naturalne, leśne otoczenie charakterystyczne dla rejonu Otwocka. Dom NATUR poprzez obniżenie i wysunięcie części frontowej fasady z głównym wejściem do budynku oraz zastosowanie wertykalnych przeszkleń z dekoracyjnym podziałem nawiązuje w sposób niejako naturalny do formy werand i ganków oryginalnych świdermajerów z przełomu XIX i XX w. Natomiast funkcjonalnie prezentuje odrębne rozwiązania, m.in. dzięki otwartej przestrzeni dziennej parteru - zaznacza architekt.

Domy mają formę dwukondygnacyjnego prostopadłościanu z poddaszem nieużytkowymi dwuspadowym dachem. Strukturę frontowej fasady domu NATUR oraz strukturę frontowej i tylnej fasady domów KLASYK i MODERN rozrzeźbiono poprzez zastosowanie występu z jej lica w środkowej części, w formie ryzalitu, również zwieńczonego dachem dwuspadowym. W szczytach zaprojektowano ozdobne konstrukcje, zwieńczone pazdurami, które są charakterystyczne dla stylu nadświdrzańskiego. Wykończenie ścian zewnętrznych zaprojektowano w głównej mierze w systemie elewacji wentylowanych z okładziną z naturalnej, impregnowanej deski elewacyjnej wzbogaconej drewnianymi ornamentami oraz skontrastowanej z betonową lub ceramiczną okładziną cokołów (NATUR, KLASYK) czy tynkiem strukturalnym (KLASYK, MODERN).