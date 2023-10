Green Buildings, czyli wszystko o zielonym budownictwie podczas 4 Design Days 2024

W programie najbliższej edycji 4 Design Days 2024 (25-28 stycznia 2024 roku, www.4dd.pl) wszystko o zielonym budownictwie. Pod hasłem Green Buildings odbędą się m.in. dyskusje, wystąpienia, prezentacje.

W dniach 25-28 stycznia 2024 roku odbędzie się ósma edycja 4 Design Days 2024 w Katowicach – święto architektury i designu, wydarzenie dla architektów i projektantów w Polsce.

O zielonym budownictwie będą rozmawiać podczas 4 Design Days 2024: inwestorzy, deweloperzy, architekci, producenci i dostawcy, samorządowcy, politycy, eksperci czy - w trakcie dni otwartych - inwestorzy prywatni planujący budowę domu.

W trakcie 4 Design Days 2024 wiele uwagi poświęcimy zielonemu budownictwu. Technologie, ekologiczne materiały budowlane i rozwiązania, prawo, finansowanie - o tym wszystkim będziemy rozmawiać w trakcie sesji i prezentacji pod hasłem Green Buildings.

W trakcie 4 Design Days powołamy Forum Ekspertów Zrównoważonego Budownictwa i stworzymy listę kluczowych rekomendacji, które przyspieszą zieloną rewolucję w przemyśle budowlanym w Polsce.

Cele klimatyczne, jakie stawia przed sobą Unia Europejska są bardzo ambitne, a kluczową rolę w realizacji tych ambicji odgrywa budownictwo. Dlatego po raz pierwszy na 4 Design Days wychodzimy z inicjatywą stworzenia rekomendacji dla zrównoważonego budownictwa w Polsce.

Dlaczego na 4 Design Days? To tu od ośmiu lat architekci, inwestorzy, deweloperzy, wykonawcy i producenci, politycy i władze samorządowe spotykają się, by dyskutować o budowaniu lepszych budynków, „zdrowych”, dobrych do życia miast oraz projektowaniu w zgodzie z zasadami obiegu zamkniętego. Jednak inwestycje, w których wykorzystuje się ekologiczne materiały budowlane, to na razie to wyjątki. Jak to zmienić? Świadomość klientów, ceny, dostępność, otoczenie prawne – co hamuje przed sięganiem po eko-materiały budowlane? Na 4 Design Days wydamy rekomendacje dla zielonych rozwiązań, które przyspieszą zieloną rewolucję w przemyśle budowlanym w Polsce.

Tematy zielonego budownictwie znajdą się też w agendzie 4 Design Days 2024. M.in. o tym będziemy rozmawiać:

Zrównoważone budownictwo. Jak idzie nam realizacja celów klimatycznych w budownictwie?

Cele klimatyczne, jakie stawia przed sobą Unia Europejska, są bardzo ambitne, a kluczową rolę w realizacji tych ambicji odgrywa budownictwo. Jak głosi dyrektywa "do 2050 r. każde państwo członkowskie ma posiadać wysoce energooszczędne i zdekarbonizowane zasoby budowlane". Jak idzie nam realizacja celów klimatycznych w budownictwie? Co mobilizuje firmy do zielonej transformacji? Jak wyglądają systemy wspierania ekologicznego budowania? Kompetencje, koszty, legislacja - co jest największym wyzwaniem?

Nieruchomości chcą grać w zielone. Które sektory najlepiej radzą sobie z efektywnością energetyczną?

Szacuje się, że aż trzy czwarte budynków w Unii Europejskiej jest nieefektywnych energetycznie. Biurowce, hotele, mieszkania, magazyny, centra handlowe… - które sektory nieruchomości najlepiej sobie radzą z efektywnością energetyczną? Co jest czynnikiem mobilizującym firmy sektora nieruchomości do kontraktowania lub częściowego produkowania zielonej energii?

Odnawialne źródła energii w budownictwie XXI wieku

Podstawowe technologie OZE w budownictwie. Kiedy OZE się opłaca? Kierunek ZEB - czy w Polsce istnieje budownictwo zeroenergetyczne? Zmiany prawne, narzędzia motywacyjne, lokalne uwarunkowania.

Fala renowacji dotrze do Polski?

O zielonym budownictwie nie możemy rozmawiać tylko w kontekście nowych budynków. Aż 75 proc. istniejących budynków w Unii Europejskiej jest nieefektywna energetycznie i zgodnie z regulacjami UE będzie wymagać renowacji. Co więcej, wg UE tempo modernizacji nieruchomości powinno być dwukrotnie szybsze niż obecnie. Co trzeba zrobić, aby fala renowacji dotarła do Polski? Rola biznesu, rządu, samorządów, instrumenty wsparcia.

Ekologiczne materiały budowlane. Dlaczego wciąż tak mało popularne

Cegły z odpadów, niskoemisyjny beton, materiały izolacyjne z recyklingu… Inwestycje, w których wykorzystuje się ekologiczne materiały budowlane, to na razie to wyjątki. Czemu tak się dzieje? Cena, świadomość, popularność – co jest wyzwaniem w przejściu na eko-materiały? Zdrowe, bezpieczne, efektywne, czerpiące z natury - na jakie materiały i technologie budowlane postawić, by były zgodne z gospodarką obiegu zamkniętego.

Budownictwo w obiegu zamkniętym. Jak powinien wyglądać recycling budynków w praktyce?

33 proc. odpadów w Unii Europejskiej jest związanych z budową, rozbudową i remontem. W Polsce istnieją budynki, w których częściowo wykorzystano materiały z recyklingu. Bezśmieciowe budownictwo - nie chwilowa moda, ale bezpieczna przyszłość. Prawo, praktyka, przyszłość. "Zero waste" a pieniądze.

Moduły rozkręcają budowlankę. Wszystko o technologii prefabrykacji

Mieszkania, biurowce, hotele, szkoły, przedszkola... To już nie wielka płyta. To technologia XXI wieku. Jak odczarować prefabrykację. Wybór technologii i profesjonalnego wykonawcy – co jest kluczem do sukcesu. Czy logistyka jest największym wyzwaniem dla sukcesu modułów?

Domy. Jak wybudować dom, w którym koszty ogrzewania i rachunki nie będą spędzać snu z powiek, a koszty budowy nie wydrenują portfela?

Przepis na energooszczędny, trwały i bezpieczny dom

W dniach 25-28 stycznia 2024 roku wnętrza Międzynarodowego Centrum Kongresowego po raz kolejny zamienią się w wielką arenę rozmów o architekturze, designie, nieruchomościach, rozwoju miast i zrównoważonym projektowaniu.

