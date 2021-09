Green Planet w Dubaju - przykład nowoczesnego centrum edukacyjnej rozrywki

Tropikalny las z 3 tysiącami zwierząt i roślin, a wszystko pod dachem. Taką atrakcję zwiedzać można w Dubaju. To jedna z najnowszych i najatrakcyjniejszych placówek na świecie, której głównym celem jest przede wszystkim edukacja. Przeżycia nie byłyby możliwe, gdyby nie dokładnie przemyślana architektura i technika budynku.

Edutainment, czyli połaczenie „education” i „entertainment”, rozrywki z nauką, to dość nowy trend w turystyce. Jeden z obiektów nakierowanych na takie właśnie atrakcje powstał w mieście, które nowinki uwielbia – w Dubaju. Green Planet Science Centre jest ogromnym tropikalnym lasem zamkniętym w budynku. Często nazywany bywa biotubą, gdyż wewnątrz kryje ponad 3 tysiące roślin i zwierząt, oddając charakter, klimat i bioróżnorodność lasów deszczowych.

Tropikalną dżunglę pod dachem można nie tylko podziwiać spacerując po kolejnych piętrach lasu. W obiekcie postawiono przede wszystkim na silne doznania. Można więc przeżyć tropikalną burzę z piorunami, a chętni mogą nawet nurkować z piraniami. Dla tych którzy chcieliby zobaczyć jak las żyje nocą, placówka umożliwia pobyt na specjalnym mini campingu – turyści śpią pod namiotem, ale wcześniej udają się na zwiedzanie dżungli, by oglądać nocne życie zwierząt.

Bez architektury nie byłoby tak ekscytująco

Bryłę budynku tworzy sześcian z umieszczoną w środku szklaną tubą. Autorami koncepcji jest pracowania Grout McTavish Architekci, a za stronę wykonawczą inwestycji odpowiadali architekci i inżynierowie z biura U+A. Betonowa osłona z wygiętymi niczym origami ścianami osłania i chroni okrągły, żywy rdzeń budynku - ma przede wszystkim za zadanie nie dopuścić do jego przegrzania. Rozmieszczone na całej elewacji specjalne otwory pozwalają promieniom słońca przenikać do środka zapewniając światło, ale dzięki temu, że są małe, promienie cały czas zmieniają swoje położenie i nie nagrzewają nadmiernie wnętrz centrum.

Opracowanie gmachu oraz jego wnętrz nie było łatwym zadaniem. Architekci musieli uwzględnić wymagania roślin i fauny pod względem przestrzeni, temperatury, światła czy wilgotności. Konieczne było też zapewnienie funkcjonalności oraz akustyki z myślą o odwiedzających Green Planet gościach.

Punktem wyjścia była też woda, bo to ona jest głównym elementem równikowych lasów. Ale jednocześnie jest wyjątkowo cennym zasobem w pustynnym Dubaju. Budynek wyposażony jest więc w zaawansowane systemy podtrzymywania życia i filtracji, pasywne nawilżanie biomu i gromadzenie szarej wody, by poddać ją oczyszczeniu i ponownemu wykorzystaniu w wewnętrznym lesie deszczowym. – Woda była też punktem odniesienia przy wyborze sufitów podwieszanych. Projektanci wiedzieli, że powinni je zainstalować, by pomóc stworzyć przyjazną dla użytkowników akustykę, ale jednocześnie poszukiwali rozwiązań, które będą odporne na wilgotne środowisko. Zdecydowano się na metalowe płyty Baffle z linii Armstrong METAL – wyjaśnia Maciej Kiepal z firmy Knauf Ceiling Solutions Polska.

Zieleń, drewno, natura