Groziła zawaleniem, zostanie wyremontowana. Kolejna łódzka kamienica przejdzie metamorfozę

W kamienicy przy ul. Legionów 20 w Łodzi powstaną komfortowe mieszkania komunalne, świetlica dla dzieci ze śródmieścia oraz lokale dla mikro przedsiębiorców. Podwórko wypełnią hortensje i trawy ozdobne.

– Budynek groził zawaleniem, ale go wyremontujemy i przebudujemy. Wystartowały intensywne prace budowlane, w ramach których w kamienicy powstaną mieszkania komunalne, świetlica dla dzieci ze śródmieścia oraz lokale dla mikro przedsiębiorców. Mieszkania zostaną dostosowane do współczesnych standardów. Będą wyposażane w osobne kuchnie lub aneksy kuchenne. Łazienki zaopatrzone zostaną w wanny lub prysznice. Nie zabraknie udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami. Budynek zostanie przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami – w jednej z oficyn zaplanowano montaż windy. W budynku zostaną odtworzone brakujące balkony i balustrady oraz odnowione schody. Rewitalizacja zawita również na podwórko, na którym zasadzimy hortensje, krzewy i trawy ozdobne. Wartość inwestycji przy ulicy Legionów 20a to 19,35 mln zł. Zakończenie prac nastąpi pod koniec 2022 r. – mówi Adam Pustelnik, pierwszy wiceprezydent miasta Łodzi.

W wyremontowanej kamienicy powstanie mieszkanie dla 3 osób niepełnosprawnych ruchowo o powierzchni ponad 100 mkw. Będzie do niego dostęp bezpośrednio (bezprogowy) z zewnątrz. W mieszkaniu będą dwa pokoje (jedno- i dwuosobowy oraz dwie odpowiednio dostosowane łazienki.

Również świetlica środowiskowa (do 50 osób) będzie miała bezprogowy dostęp bezpośrednio z podwórka. Powierzchnia lokalu 63,2 mkw. będzie podzielona na dwa pomieszczenia: sala świetlicy 27,4 mkw. i pomocniczy 8,1 mkw.

Na parterze kamienicy powstaną dwa lokale dla mikroprzedsiębiorców, jeden o powierzchni 115 mkw., a drugi - 93 mkw.

– Kamienica pod numerem 20, nie jest jedyną którą oddamy w ramach programu rewitalizacji. Do roku 2023 do użytkowania zostaną oddane kolejne kamienice pod numerami: 37a i 44. Wspomniane trzy kamienice uzupełnią listę obiektów wyremontowanych przy ul. Legionów w ramach programu Mia100 Kamienic – czyli pod numerami 2, 19, 29, 31, 27, 15, 38, 48 i 50 – dodaje wiceprezydent Adam Pustelnik.

Kamienica przy ulicy Legionów przechodziła z rąk do rąk i miała kilku właścicieli. Pod koniec XIX wieku nieruchomość składała się z mieszkalnego, murowanego domu frontowego, dwukondygnacyjnego, z piwnicami i poddaszem oraz drewnianych budynków gospodarczych.

– W tej chwili wzmacniamy fundamenty budynku frontowego. Rozpoczęliśmy też wymianę drewnianych stropów w tym budynku, które okazały się być w bardzo złym stanie. Zastąpią je nowoczesne i wytrzymałe stropy sprężone typu rector, które przyczynią się do wzmocnienia konstrukcji kamienicy. W lewej oficynie wzmocniliśmy już część stropów, a te w najgorszym stanie wymieniamy na stropy rector. Podobny zakres prac wykonujemy w środkowej i prawej oficynie. Dodatkowo w kamienicy frontowej musieliśmy również wykonać 7-metrowe ramy z ceowników aby podeprzeć dach, który groził zawaleniem – mówi Aneta Draszkiewicz, przedstawiciel generalnego wykonawcy.