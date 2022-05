Grunt wrócił w ręce TVP. Gdzie powstanie nowy sąd dla Mokotowa?

Nowa siedziba Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa miała powstać na tyłach TVP przy ul. Woronicza 17. Jednak grunt powrócił w ręce TVP. Mokotowski Sąd zmienił zdanie, co do lokalizacji - dowiedzieliśmy się z nieoficjalnego źródła.

Mimo zaawansowanych planów Sąd Rejonowy dla Mokotowa nie powstanie na terenie należącym do TVP przy ul. Woronicza 17.

Grunt ponownie wrócił do TVP.

Sąd Rejonowy dla Mokotowa jest jednym z największych sądów w Polsce pod względem liczby rozpatrywanych spraw. Do tej pory siedziba mokotowskiego sądu znajduje się przy ul. Ogrodowej 51a na warszawskiej Woli. Sąd obsługuje nie tylko mieszkańców Mokotowa, ale też Ursynowa i Wilanowa. Dlatego lokalizacja należy do mało korzystnych. Do siedziby sądu dla zainteresowanych jest daleko, a samo wnętrze wyjątkowo ciasne.

Ekspertyzy zakończone fiaskiem

Ponad 7 lat temu podjęto decyzję o budowie nowej siedziby sądu. Właśnie na tyłach głównej siedziby TVP przy ul. Woronicza 17 miał powstać nowy Sąd Rejonowy dla Mokotowa. To spory teren zielony przez lata użytkowany przez TVP na cele własne m.in. pikniki i imprezy firmowe.

Trwały dość długie ekspertyzy dla sądu, które już wiemy, że zakończyły się fiaskiem. Sądowi zależało na budowie podziemnego archiwum, które na tym terenie nie jest możliwe do zrealizowania - dowiedzieliśmy się z nieoficjalnego źródła.

Sąd Rejonowy dla Mokotowa pozostaje zatem na dłużej przy ul. Ogrodowej 51a na warszawskiej Woli. Pozostaje też pytanie, czy TVP szykuje sprzedaż gruntu komuś innemu?