Grupa 5 zaprojektowała kameralny biurowiec Oliwa 501. To inwestycja Moderna Holding w Gdańsku Oliwie

Ruszyła budowa projektu biurowego Oliwa 501 spod kreski pracowni Grupa 5. Inwestycję zrealizuje trójmiejski deweloper znany przede wszystkim z budowy apartamentów w historycznych lokalizacjach na terenie Trójmiasta oraz Warszawy - Moderna Holding. Z uwagi na zabytkowy charakter zabudowy, projekt jest realizowany w ścisłej współpracy z konserwatorem zabytków.

W Oliwie powstanie kameralny biurowiec premium.

To już trzecia inwestycja Moderny w gdańskiej dzielnicy.

Projekt Oliwa 501 przygotowała warszawska pracownia architektoniczna Grupa 5.

Zakończenie budowy planowane jest na koniec 2023 roku.

To trzecia inwestycja Moderny w tej dzielnicy słynącej z m.in. z XVI-wiecznego Parku Oliwskiego oraz Archikatedry Oliwskiej z zabytkowymi organami. Wcześniej deweloper oddał do użytku usytuowane w enklawie zieleni apartamenty Oliwski Park oraz budynek biurowo-usługowy przy Alei Grunwaldzkiej 505 – Oliwa 505, w którym oprócz biur, mieści się dziś Hotel Hampton by Hilton.

Nowopowstający budynek Oliwa 501 pomieści zarówno funkcje biurowe, jak i handlowo-usługowe. Z uwagi na zabytkowy charakter zabudowy, projekt jest realizowany w ścisłej współpracy z konserwatorem zabytków.

Biura z kameralną atmosferą

Autorem koncepcji jest wielokrotnie nagradzana warszawska pracownia architektoniczna Grupa 5. Wyjątkowym elementem architektury rewitalizowanego obiektu będzie patio, które w zamyśle stanowić ma przestrzeń do relaksu. Wykonaniem stolarki okiennej i fasadowej obiektu nawiązującej do historycznych rozwiązań architektonicznych Oliwy zajmie się firma ELJAKO-AL, mająca na swoim koncie ponad sto kompleksowych realizacji w kraju i zagranicą, w tym: banków, uczelni wyższych, budynków mieszkalnych, galerii handlowych czy hoteli. – Cieszymy się z tej współpracy. Mam nadzieję na rozwijanie jej w przyszłych projektach. – mówi prezes Moderna Holding , Adam Małaczek.

Alternatywa dla startupów

Jak zapewnia Monika Wrzeszcz – kierownik działu sprzedaży w Moderna Holding – Po okresie pandemii coraz więcej firm poszukuje innych miejsc, niż kilkunastopiętrowe biurowce i wielkopowierzchniowe biura. Oliwa 501 to dobre miejsce dla przedsiębiorców, poszukujących reprezentacyjnych i kameralnych biur ze świetnym dojazdem z każdego miejsca Trójmiasta. Pomimo dobrego skomunikowania inwestycji za pomocą środków komunikacji miejskiej, pod budynkiem powstanie hala garażowa. To, a także wysoki standard wykończenia biur oraz system kontroli dostępu zapewni komfort użytkowania najemcom. – dodaje. – Oferta wynajmu biur jest na tyle różnorodna, że będą mogły z niej skorzystać zarówno niewielkie firmy, kancelarie czy startupy, chcące zminimalizować koszty najmu, jak również te poszukujące większych, ponad stumetrowych powierzchni.

Zakończenie budowy planowane jest na koniec 2023 roku.