Grupa Polsat Plus i HB Reavis razem dla Portu Praskiego. Tu biznes połączy się z publiczną zielenią

W ramach Portu Praskiego, inwestycji prowadzonej po prawej stronie Wisły w Warszawie, powstanie otwarty projekt łączący biznes i publiczny handel z usługami. To efekt współpracy HB Reavis i Grupy Polsat Plus.

W części Portu Praskiego w Warszawie planowany jest otwarty projekt łączący funkcje biznesowe z publicznymi terenami zielonymi, handlem i usługami.

Realizują go wspólnie Grupa Polsat Plus i HB Reavis.

Partnerzy prowadzą już wewnętrzne prace projektowe oraz dialog z urzędami i instytucjami miejskimi.

Wspólne przedsięwzięcie Grupy Polsat Plus oraz HB Reavis – firmy, która stworzyła w Warszawie takie budynki jak Varso Place czy zielony kampus biurowy Forest, dotyczy fragmentu Portu Praskiego położonego bezpośrednio przy ulicy Sokolej, Zamoyskiego oraz stacji II (i przyszłej III) linii metra „Stadion Narodowy”. To doskonale skomunikowany teren o powierzchni 4 ha.

HB Reavis wnosi do spółki celowej międzynarodowy know-how i doświadczenie w projektach wielofunkcyjnych o różnej skali, które firma zrealizowała m.in. w Warszawie, Bratysławie, Budapeszcie, Berlinie i Londynie. Całość inwestycji o charakterze biurowo-usługowym w Porcie Praskim planowana jest z myślą o jak najlepszym wpisaniu się w lokalny kontekst tej części Warszawy.

- Cieszę się, że możemy dalej rozwijać się w Warszawie w tak wyjątkowej lokalizacji, jaką jest Port Praski. Przystępujemy do wypracowania projektu wnoszącego wysoką jakość urbanistyczną, architektoniczną, biznesową i społeczną. Jestem pewny, że wspólnie z naszym partnerem wykreujemy wielofunkcyjną, klimatyczną, pełną zieleni, a zarazem ogólnodostępną przestrzeń dla różnych użytkowników – pracowników biur, gości i lokalnej społeczności. Biorąc pod uwagę rozwiązania komunikacyjne, uważamy, że to jedna z najlepszych działek w Warszawie, której zagospodarowanie przyczyni się do zrównoważonego rozwoju całej dzielnicy - komentuje Sebastian Proć, prezes zarządu HB Reavis Poland.

O Porcie Praskim

Port Praski to ważny projekt dla zrównoważonego rozwoju Warszawy, czerpiący z unikalnego położenia na prawym brzegu Wisły. To łącznie 38 hektarów terenu (z czego 4 ha będzie zagospodarowane wspólnie z HB Reavis) w ścisłym centrum miasta, z bezpośrednim dostępem do stacji metra i kolei oraz sieci drogowej, ścieżek rowerowych i popularnych szlaków spacerowych. Koncepcja Portu Praskiego zakłada tworzenie w nim zabudowy mieszkalnej, a także biurowej, handlowo-usługowej i obiektów użyteczności publicznej.

Historycznie Port Praski to port rzeczny na Wiśle w dzielnicy Praga-Północ, który powstał w latach 20-tych XX wieku. W okresie powojennym był głównie miejscem zimowania jednostek pływających oraz pełnił funkcję magazynową. Działalność zakończył w latach 80-tych.