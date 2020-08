Grupa Tubądzin stawia na inwestycje w trudnych czasach

W ostatnich miesiącach branża ceramiczna zmuszona była podejmować wiele trudnych decyzji związanych z pandemią koronawirusa. Ceramika Tubądzin nie przestała jednak inwestować w najnowsze technologie, rozbudowując Centrum Logistyczne w Cedrowicach.

REKLAMA

Grupa Tubądzin, jak wszystkie firmy w branży odczuła skutki pandemii. Ograniczony ruch na granicach, zamykanie salonów firmowych w różnych częściach świata, zakłócenie łańcucha dostaw – wydarzenia i decyzje decydentów, których nie mogli przewidzieć nawet oni sami, były dla świata biznesu wielkim wyzwaniem. Tylko najlepiej przygotowani gracze byli w stanie przetrwać najtrudniejsze miesiące lockdownu i wyjść z nich wzmocnieni nowymi pomysłami i rozwiązaniami.

Jednak czy w warunkach niepewności jutra warto inwestować w najnowsze rozwiązania technologiczne? Andrzej Wodzyński, właściciel Grupy Tubądzin, nie ma co do tego najmniejszych wątpliwości. - Właśnie w tak nieprzewidywalnych czasach zależy nam na zbudowaniu poziomu obsługi partnerów biznesowych i klientów docelowych jakiego nie oferuje nikt w branży. To nie pierwszy raz w historii firmy gdy świadomie i odważnie decydujemy się na działanie „pod prąd”. Budowa Centrum Logistycznego, w pierwotnym kształcie przypadła na czas kryzysu gospodarczego w 2008 r i była z naszej strony decyzją o wymiernych korzyściach. Centrum Logistyczne w Cedrowicach, w rozbudowanym kształcie, stanie się jednym z największych w branży i w kraju ośrodków logistycznych tego typu. Ta inwestycja, warta 80 milionów złotych, wielokrotnie zwiększy możliwości obsługi logistycznej naszych partnerów handlowych - twierdzi Andrzej Wodzyński.

Otwarcie rozbudowanego Centrum Logistycznego planowane jest na koniec listopada.

Korzyści jakie przyniesie inwestycja są nie do przecenienia. Firma stawia na rozwiązania technologiczne, które całkowicie dostosowane są do potrzeb odbiorców i oczekiwań rynku. Pełna automatyzacja oraz spersonalizowane systemy informatyczne, odpowiadające za zarządzanie gospodarką magazynową będą w stanie określić przyszłe zapotrzebowanie na płytki na podstawie zamówień. Najbardziej zaawansowane technologie zapewnią zupełnie nową jakość i komfort pracy. A przede wszystkim, dwukrotnie zwiększą także możliwości dystrybucyjne firmy i skrócą czas realizacji zamówień, wykorzystując przy tym do maksimum powierzchnię magazynową. W nowym Centrum Logistycznym przygotować będzie można o 50 proc. palet więcej i obsłużyć nawet 150 samochodów ciężarowych w ciągu jednej doby. Tym samym firma dysponować będzie powierzchnią o rozmiarze 50 000 m2 i najbardziej zaawansowaną technologią.

Zwiększy się także powierzchnia biurowa, która przestała być wystarczająca, wraz z rozwojem Grupy Tubądzin. Centrum Logistyczne to nie koniec naszych inwestycji – dodaje Andrzej Wodzyński. Planujemy modernizacje linii produkcyjnych w fabrykach, nowe zakupy sprzętowe i kolejne rozwiązania, które umocnią pozycję lidera Grupy Tubądzin nie tylko we wzornictwie i jakości materiałów, ale też w zastosowanych technologiach.