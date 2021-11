H15 Luxury Palace jedynym polskim hotelem w zestawieniu Fodor’s Travel

Zarządzany przez grupę Dobry Hotel krakowski obiekt H15 Luxury Palace znalazł się na liście Fodor’s Finest Hotels 2022. Jest to jedyny ośrodek położony na terenie Polski, który został w tym roku wyróżniony w zestawieniu przygotowanym przez jednego z największych wydawców informacji turystycznych i podróżniczych.

REKLAMA

W sekcji „Best Hotels in Europe” wyróżniono 15 najbardziej wartych polecenia obiektów wypoczynkowych w Europie. Wśród nich – jako jedyny ze wszystkich znajdujących się w Polsce hoteli – wymieniony został krakowski H15 Luxury Palace, który wchodzi w skład ogólnopolskiej sieci obiektów hotelarsko-gastronomicznych zarządzanej przez grupę Dobry Hotel.

W tworzeniu spisu na rok 2022 wzięto pod uwagę szereg kryteriów, jakie dane obiekty muszą spełniać, aby znaleźć się w gronie „101 Najbardziej Niesamowitych Hoteli na Świecie”. W tej edycji Fodor’s wziął pod uwagę nie tylko kompleksowość i jakość oferowanych standardów wypoczynkowych, ale również odpowiednie przystosowanie hoteli do norm bezpieczeństwa, które – po nadejściu globalnej pandemii – uległy znacznym zmianom.

- To ogromne wyróżnienie zarówno dla H15 Luxury Palace, jak również dla całego Dobrego Hotelu. Znalezienie się w zestawieniu opracowanym przez jeden z najbardziej uznanych tytułów podróżniczych na świecie jest dla nas źródłem nieprawdopodobnej satysfakcji. Potwierdza to, że ciężka praca włożona w rozwój naszej firmy – zwłaszcza w tym, trudnym dla całej branży, okresie pandemii – naprawdę się opłaca. Zauważamy to także w odczuciach odwiedzających nasze obiekty Gości – mówi Daniel Łukaszewicz, Dyrektor Zarządzający w grupie Dobry Hotel.

H15 Luxury Palace włączono do sieci Dobry Hotel w sierpniu 2021 roku. Luksusowy, pięciogwiazdkowy obiekt powstał w miejscu, gdzie wcześniej w Krakowie znajdował się szlachecki pałac rodziny Lubomirskich. Historyczne pomieszczenia znajdujące się w H15 Luxury Palace zostały starannie odrestaurowane, co pozwoliło zachować ich dawny klimat, a w połączeniu z nowoczesnym, minimalistycznym wystrojem wnętrz – stworzyć wyjątkową, niepowtarzalną atmosferę, która dodatkowo wzbogaca komfort wypoczynku wśród Gości.