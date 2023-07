Hala Gwardii na nowo. W środku handel, muzeum, studio bokserskie i strefa relaksu

Mercado da Riberia w Lizbonie, londyński Borough Market czy nowojorski Chelsea Market - warszawska Hala Gwardii ma być odpowiednikiem tych znanych przestrzeni miejskich. Spółka CBR Events złożyła ofertę rewitalizacji stołecznego obiektu.

Projekt zakłada zachowanie oryginalnego wyglądu elewacji i dachu budynku, jak również stalowej konstrukcji eksponowanej wewnątrz. Dopuszczalne przekształcenia wnętrza Hali mają nie powodować utraty jego zabytkowej wartości. Nowa Hala Gwardii ma także stworzyć kilkaset nowych miejsc pracy i umożliwić działalność ponad stu podmiotów gospodarczych, w większości małych i średnich firm oraz producentów.

- Misją CBR Events jako operatora Hali Gwardii jest zarządzanie nią w taki sposób, aby w długiej perspektywie powstał w Warszawie obiekt porównywalny z nowoczesnymi halami targowymi takimi jak Mercado da Riberia w Lizbonie, londyński Borough Market, nowojorski Chelsea Market, lyońskie Les Halles De Bocuse, Mercado Boqueria w Barcelonie, czy ostatnio zrewitalizowana Mercado do Balhao w Porto - wyjaśnia Robert Baj, prezes zarządu spółki CBR Events, zarządzającej obiektem przez ostatnie lata.

Istotnym elementem nowego planu jest zaaranżowanie Placu Wielopole na miejsce spotkań, rozrywki i wypoczynku. Założeniem podstawowym jest stworzenie wielofunkcyjnej przestrzeni Placu jako miejsca spotkań różnych grup wiekowych i społecznych, aktywności integrujących zarówno okolicznych mieszkańców, jak i turystów. Plac Wielopole ma być atrakcyjną przestrzenią zapewniającą komfortowe i przyjazne warunki do aktywności fizycznej, rozrywki, wypoczynku, imprez plenerowych, jak i codziennej aktywności miejskiej. Forma aranżacji placu ma łączyć tradycję i historię ze współczesnością. Znajdować się będą na nim m.in. ogródki gastronomiczne zewnętrzne. Dopełnieniem stworzenia przyjaznego miejskiego charakteru Placu Wielopole o wysokich walorach estetycznych będą meble miejskie, parkingi dla rowerów i hulajnóg, nasadzenia zieleni wzdłuż ulicy oraz nowe oświetlenie uliczne.

- Ostatnie sześć lat zarządzania Halą Gwardii dało nam niepowtarzalne doświadczenia w prowadzeniu działalności w tym wyjątkowym obiekcie. Pozwoliło zrozumieć potrzeby m.st. Warszawy jako jego właściciela, a także oczekiwania klientów. Zawsze działaliśmy w partnerstwie z najemcami, tworząc razem z nimi ekosystem biznesowy wzajemnie się wspierający. To nasze zasoby, które chcemy wykorzystywać dalej w pielęgnowaniu walorów i wartości jakie to miejsce ma do zaoferowania - mówi Robert Baj.