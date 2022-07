Hala Koszyki, Muzeum Józefa Piłsudskiego, Fabryka Norblina: tak sufity kreują klimatyczne wnętrza

Kultury i sztuki coraz częściej możemy doświadczać w miejscach publicznych rozumianych nie tylko jako muzea lub galerie, ale także przestrzenie komercyjne. Niezależnie od miejsca, ważne jest by stworzyć w nich odpowiednią atmosferę, a pomóc w tym mogą... sufity.

Po pandemii, coraz więcej Polaków spędza czas wolny w sposób jakościowy, poprzez pogłębianie swojej wiedzy na tematy dotyczące kultury lub historii, a także doświadczając wrażeń artystycznych. I coraz częściej robią to w przestrzeni publicznej. Widać to dobrze na przykładzie między innymi muzeów – w 2019 r., jeszcze przed pandemią, odwiedziło je w Polsce 41,6 mln osób (dane z GUS), czyli o 9 proc. więcej niż w 2018 r.

O zwiększeniu zainteresowania kulturą i sztuką może również świadczyć wzrost popularności tzw. lifestyle malls, który mogliśmy zaobserwować jeszcze przed lockdownem. Są to centra handlowe, które promują zdrowy i rozwijający osobowość styl życia, także z wykorzystaniem dzieł sztuki – np. obrazów – oraz ciekawej architektury, nadającej ich wnętrzu wyjątkową atmosferę.

Wroclavia centrum handlowe, Wrocław, Solid Wood Linear / fot. mat. prasowe

Przyswajanie wiedzy w muzeach oraz doświadczanie wrażeń estetycznych dzięki architekturze musi odbywać się w pomieszczeniach z odpowiednią atmosferą, którą może zapewnić np. ich wystrój. Składają się na niego nie tylko odpowiednie meble, ściany, podłoga oraz oświetlenie, ale także sufity. Chociaż wydaje się, że przeciętny odbiorca nie zwraca zbyt dużej uwagi na elementy pomieszczenia, które nie znajdują się na jego linii wzroku, to jednak wpływają one znacząco na ogólne wrażenie, jakie wywierają.

– Sufity dają poczucie zamknięcia przestrzeni, pomagają w rozpraszaniu światła oraz tłumią dźwięki. Ważne jest również, by współgrały one z otoczeniem i dzięki temu wzmacniały pozytywne odczucia – mówi Jacek Szeląg, General Manager w Hunter Douglas Polska.

Atmosfera skupienia dzięki sufitom

Pomieszczenia, które tworzą atmosferę skupienia między innymi dzięki zastosowaniu odpowiednich sufitów, można znaleźć na przykład w Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku koło Warszawy. We wszystkich pomieszczeniach publicznych, które znajdują się w Muzeum – salach wystawienniczych, biurach, korytarzach i klatkach schodowych – zastosowany został modularny sufit filcowy Heartfelt Linear.

– Zależało nam na rozwiązaniu łatwym w montażu, dającym dobry efekt wizualny i o dobrych parametrach akustycznych. Od strony estetycznej uznaliśmy, że sufit Heartfelt Linear dobrze komponuje się z rytmem deskowania szalunkowego, odbitego w powierzchni ścian budynku. Co więcej, ważna była także możliwość doboru kolorystyki pod barwione w masie ściany żelbetowe – mówi Michał Lah, Główny Projektant z pracowni PIG Architekci, która projektowała wnętrza Muzeum.

Sufity Heartfelt Linear dostępne są w pięciu odcieniach szarości oraz pięciu kolorach ziemi, dzięki czemu w niemal dowolnym pomieszczeniu można wytworzyć ciepłą atmosferę.

– Użytkownicy i zwiedzający Muzeum zwracali uwagę na zastosowany sufit, docenili jego walory estetyczne i pytali o szczegóły materiałowe rozwiązania. Z zainteresowaniem przyjmowali informację, że kształtki Heartfelt Linear wykonane są z filcu – potwierdza Michał Lah. Dodaje również, że montaż przebiegł bezproblemowo między innymi dlatego, że listwy sufitowe można było docinać na żądany wymiar wynikający z kształtu pomieszczenia. Są one również bardzo wygodne w użytkowaniu, gdyż w razie potrzeby zapewniają dostęp do instalacji znajdujących się pod sufitem.

Przestrzeń komercyjna „z duszą”

Z kolei pozytywny przykład wykorzystania sufitów w celu nadania przestrzeni komercyjnej charakteru „miejsca z duszą” można zobaczyć w Fabryce Norblin na warszawskiej Woli. Jest to kompleks handlowo-usługowy o charakterze industrialnym, który powstał na bazie dawnej fabryki Norblina.

Znajdują się w nim m.in. biura, sklepy, restauracje, ekologiczny bazar, butikowe kino oraz muzeum upamiętniające historię jednego z największych przedsiębiorstw przemysłowych dawnego Królestwa Polskiego. Ciepłą atmosferę tego miejsca tworzy między innymi wykorzystany w nim system sufitowy Solid Wood Linear od Hunter Douglas oparty na drewnie w jego najbardziej naturalnej formie.

– Wybraliśmy Solid Wood Linear do stworzenia sufitów we wnętrzach nowoprojektowanych pasaży. Chcieliśmy w ten sposób nawiązać do historycznych pokryć dachowych Fabryki Norblina, które były zrobione z desek – mówi Igor Galas, architekt z PRC Architekci – pracowni, która wybrała Solid Wood Linear do zastosowania w Fabryce Norblina.

– Nasza decyzja wynikała również z faktu, że chcieliśmy zastosować produkt, który oferuje kompleksowe rozwiązanie systemowe w kwestii sufitów oraz które spełnia wyśrubowane kryteria dotyczące ochrony przeciwpożarowej. Zależało nam też na suficie, który oferuje bardzo dobre właściwości akustyczne – dodaje.

Hala Koszyki - Warszawa, Solid Wood Linear / fot. mat. prasowe

Podobny rezultat został osiągnięty w Hali Koszyki w warszawskim Śródmieściu. Jest to wyjątkowe miejsce, w którym można zjeść lub odbyć spotkanie ze znajomymi czy kontrahentami w jednej z kilkunastu restauracji i barów, a także kupić produkty spożywcze do domu. To miejsce również powstało na bazie starego budynku – Hali Targowej „Koszyki“, która została wzniesiona w latach 1906-1908 w stylu secesyjnym. W tej inwestycji także wykorzystano system sufitowy Solid Wood Linear – na całej powierzchni sufitu hali. Dzięki jego bardzo dobrym właściwościom akustycznym – wskaźnik pochłaniania dźwięku alfa wynosi do 0,70 – przestrzeń wewnątrz Hali Koszyki doskonale nadaje się do spędzania wolnego czasu, także w towarzystwie innych osób.

Atrakcyjne wnętrza dla wymagających użytkowników

Coraz częściej zaobserwować można inwestycje, które dobrym wystrojem wnętrz chcą przyciągnąć więcej potencjalnych klientów. Sufity – jako element dobrego wnętrza – są kolejnym narzędziem dostępnym dla inwestorów, które może znacząco poprawić ich zyski z inwestycji.

– Konsumenci stają się coraz bardziej wymagający, jeśli chodzi o wystrój wnętrz, w których chcą przebywać. Wynika to między innymi z rosnących aspiracji społecznych i dojrzewania rynku handlowo-usługowego w Polsce. Jeżeli zależy nam na tym, by ludzie chcieli wracać do naszego muzeum lub centrum handlowego, musimy zapewnić im coś więcej, niż tylko dostęp do eksponatów lub dużego wyboru towarów lub usług. Przebywanie w tych miejscach powinno się stać dla nich również przeżyciem estetycznym – mówi Jacek Szeląg z Hunter Douglas Polska.