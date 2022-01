Hala Koszyki na zielono

Warszawski food hall Hala Koszykiu zyskał aktualizację ekologicznego certyfikatu BREEAM do poziomu Excellent.

Do tej pory Hala Koszyki mogła się poszczycić certyfikatem BREEAM In-Use na poziomie Very Good. Nowa ocena Excellent to efekt wdrożenia szeregu zmian, głównie w zakresie zarządzania, dzięki którym budynek stał się jeszcze bardziej zrównoważony i ekologiczny.

- Biorąc pod uwagę specyfikę Hali Koszyki, obiektu historycznego i wielofunkcyjnego o stosunkowo niewielkiej kubaturze, to bardzo duże osiągnięcie, które możliwe było głównie dzięki najwyższemu poziomowi zarządzania obiektem. Wyższy poziom certyfikatu BREEAM oznacza również, że Hala stała się bardziej ekologiczna niż większość tego typu konkurencyjnych obiektów, często młodszych, co jest dla nas powodem do dumy - Maciej Kamiński, Head of Property & Facility Management w firmie Globalworth Poland, która jest właścicielem i zarządcą Hali Koszyki.

Dzięki aktualizacji certyfikacji Hala Koszyki dołączyła do szerokiego grona budynków Globalworth z certyfikatem BREEAM na poziomie Excellent, takich jak Warsaw Trade Tower, Spektrum Tower oraz Skylight & Lumen w Warszawie, Renoma, Retro Office House, West Link i West Gate we Wrocławiu, Supersam, Silesia Star i A4 Business Park w Katowicach, Lubicz Park, Quattro Business Park i Rondo Business Park w Krakowie czy Tryton Business House w Gdańsku.

BREEAM In-Use jest wielokryterialnym systemem certyfikacji przeznaczonym dla istniejących budynków, użytkowanych przez okres minimum 2 lat. W ramach certyfikatu oceniane są zarówno rozwiązania proekologiczne zastosowane w budynku, jak i efektywność zarządzania obiektem. Pod uwagę bierze się m.in. jakość środowiska wewnętrznego, efektywność energetyczną, dostępność środków transportu miejskiego, użyte materiały budowlane, zarządzanie eksploatacją budynku czy gospodarkę wodną i odpadami.

O Hali Koszyki

Hala Koszyki została wzniesiona ponad 100 lat temu przy ulicy Koszykowej w Warszawie na terenie ówczesnego folwarku Koszyki. Zaprojektowana w secesyjnym stylu przez architekta Juliusza Dzierżanowskiego, dopiero jesienią 2016 roku wróciła na mapę miasta jako wyjątkowy punkt towarzyski i kulinarny, gdzie można zjeść w kilkunastu restauracjach i barach lub kupić produkty spożywcze do domu. Kompleks obejmuje 16 000 mkw. powierzchni biurowej i 6 500 mkw. powierzchni handlowej. Właścicielem i zarządcą Hali Koszyki jest Globalworth.