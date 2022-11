Hala sportowa w Miechowie według Ostrowscy Architekci

W październiku 2022 r. rozstrzygnięto konkurs na projekt hali sportowej w Miechowie. Choć koncepcja Ostrowscy Architekci nie zostanie zrealizowana, prezentuje się bardzo interesująco.

Krakowski oddział SARP zorganizował konkurs na projekt hali sportowej w Miechowie.

Zwyciężyła propozycja wielofunkcyjnego obiektu autorstwa Krzysztofa i Renaty Makowskich oraz Łukasza Mużacza.

Dziś prezentujemy koncepcję Ostrowscy Architekci, która oparta jest na prostej bryle z ciągiem owalnych słupów konstrukcyjnych.

Inspiracją dla sposobu kształtowania struktury elewacji budynku w postaci linearnego, wertykalnego rysunku pionowych, nieregularnie rozmieszczonych owalnych słupów stalowych konstrukcyjnych, stała się nawierzchnia sportowa z charakterystycznymi białymi liniami, definiującymi gabaryty poszczególnych boisk sportowych. Linearny walor elewacji został powtórzony na terenie przylegającym do budynku, w postaci kontynuacji wąskich pasów z wielkoformatowych płyt betonowych w białym kolorze. Charakterystyczny rysunek nawierzchni ma symbolizować zasilanie miasta sportem i kulturą. Ma zapraszać lokalną społeczność do aktywności fizycznej i społecznej na wielu polach. Wskazany symbol graficzny, został zaimplementowany do języka architektury i posłużył jako przyjęty model w sposobie kształtowania waloru estetycznego budynku. Przyjęta zasada pozwoliła na nadanie budynkowi hali sportowej wyrazistej i plastycznej cechy, definiującej obiekt i nadającej mu unikatowego wyrazu.

Intencją projektu jest stworzenie oszczędnej ale wyrazistej formy architektonicznej, odzwierciedlającej funkcję obiektu i wyróżniającej się na tle sąsiedniej zabudowy. Czytelny układ kompozycyjny, tworzy prostopadłościenna bryła w formie powycinanego „monobloku”, składającego się z czterech płaskich prostopadłościanów, ułożonych jeden nad drugim, przesuniętych względem siebie, z wyróżnionym środkowym prostopadłościanem, „ubranym” w charakterystyczny walor w postaci połyskliwej okładziny z blachy w formie pofałdowanych łusek. Jako inspiracja dla takiej formy estetyki elewacji, posłużyło synklinorium, ciąg fałd składających się z synklin i oddzielających je wąskich antyklin, charakterystycznych dla niecki miechowskiej, tworzącej synklinorium szczecińsko-łódzko-miechowskie. Wyeksponowane elewacje od strony południowej i wschodniej, są akcentowane linearnym i wertykalnym rysunkiem smukłych owalnych słupów konstrukcyjnych, nieregularnie rozmieszczonych na całej długości elewacji. Linearny walor elewacji został powtórzony na terenie przylegającym do budynku, co nadaje budynkowi dodatkowego wymiaru i w wyrafinowany sposób scala budynek z przylegającą tkanką miejską. Wysunięta płaszczyzna dachu, w połączeniu z wycofanymi przeszkleniami, pozwoli na ograniczenie przegrzewania się poszczególnych pomieszczeń w okresie letnim co ma realne przełożenie na koszty eksploatacyjne budynku związane z funkcjonowanie instalacji klimatyzacji.

Przyjęta zasada w kształtowaniu tektoniki i elewacji budynku jest powściągliwa, nadaje bryle budynku lekkości, wyrazistości oraz wiele dynamizmu, charakterystycznego dla sportu. Daje także użytkownikowi różnorodne wrażenia wizualne, poszczególne płaszczyzny elewacji, widziane pod różnym kątem, są zmienne i „reagują” na poruszającego się wokół obiektu odbiorcę, dając wrażenie zamykania się i otwierania budynku. Rytmiczna i precyzyjna artykulacja elewacji, nadaje bryle budynku monumentalności i podkreśla jej prestiżowy charakter. Bogaty program funkcjonalno-użytkowy, wpisano w harmonijną bryłę, porządkującą zastaną przestrzeń i nadającą jej charakterystycznego waloru przestrzennego i wizualnego.

fot. mat. pras.

Zapewniono użytkownikom budynku, dostęp do zadbanej zieleni, przyrody i środowiska naturalnego na zewnątrz budynku, jak i wewnątrz. Rośliny dobrano w taki sposób, by zminimalizować koszty związane z ich pielęgnacją i utrzymaniem lub ewentualnym uzupełnianiem. Na terenie przewiduje się wprowadzenie drzew rodzimych, odpowiednich siedliskowo, dobranych z uwzględnieniem lokalnych uwarunkowań. Projektowana zieleń zapewni poprawę lokalnego mikroklimatu poprzez obecność siedlisk ptaków, nietoperzy oraz owadów. Przyjęte rozwiązania dotyczące zieleni pozwolą na pochłanianie dwutlenku węgla oraz innych zanieczyszczeń lotnych, poprawę małej retencji wody, wzrost wilgotności przy jednoczesnym obniżeniu temperatury powietrza, zmniejszenie siły wiatru, filtrację zanieczyszczeń komunikacyjnych, rozproszenie hałasu komunikacyjnego, łagodzenie stresu, poprawę samopoczucia oraz poprawę estetyki otoczenia. We wnętrzach budynku, bezpośrednio przy stanowiskach pracy, jak i w przestrzeniach wspólnych, przewiduje się zastosowanie roślinności, która znacząco poprawia mikroklimat wnętrz, poprzez zwiększenie wilgotności powietrza wewnętrznego, pochłanianie części lotnych związków organicznych oraz znacząco poprawia akustykę wnętrz poprzez pochłanianie dźwięku.