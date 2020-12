Hala TME w Szczecinie już gotowa. Powstał nowoczesny i dostępny obiekt

Jak informuje Szczecin.eu, w terminie zakończyła się budowa hali sportowej przy zespole Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych w Szczecinie. Na uczniówo czeka nowoczesny i dostępny obiekt.

Zgodnie z założeniami obiekt będzie pełnił funkcję szkolnej sali gimnastycznej z programem uzupełniającym - dodatkowymi dwiema salami (fitness, siłownia), które mieszczą się na piętrze i parterze. Główna sala składa się z wielofunkcyjnego boiska do koszykówki, siatkówki i piłki ręcznej. W zależności od potrzeb, salę można podzielić także na trzy mniejsze boiska.

W hali zamontowano dużą tablicę wyników oraz system nagłaśniający. Trybuny mogą pomieścić ponad 200 osób. Przy boisku zainstalowane zostały dodatkowe rozkładane trybuny. Zjawisko echa i pogłosów zminimalizowano poprzez zastosowanie paneli akustycznych.

Budynek dostosowano do potrzeb osób z niepełnosprawnościami: wina wewnątrz budynku przystosowana jest do przewożenia osób na wózkach inwalidzkich, czytelne oznakowanie ułatwia orientację, a wejście do hali umieszczone jest na poziomie terenu.

Na dachu zamontowana została instalacja fotowoltaiczna.

Nadzór nad inwestycją sprawował Wydział Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Szczecin. Wykonawcą inwestycji była firma Lepiko Sp. z o.o. Koszt budowy to ponad 20 mln zł brutto.