Hala widowiskowo-sportowa w Puławach - przykład dobrej realizacji akustycznej

Nowa hala widowiskowo-sportowa w Puławach jest największą od lat inwestycją w Puławach i jednym z najbardziej dopracowanych akustycznie obiektów w Polsce. Hala została przygotowana pod kątem organizacji koncertów, ale przede wszystkim wydarzeń sportowych najwyższej klasy światowej.

Przy ul. Lubelskiej w Puławach powstał jeden z najnowocześniejszych obiektów widowiskowo-sportowych w Polsce. Koncepcja hali była konsultowana ze środowiskiem sportowym, którego uwagi i sugestie dotyczące funkcjonalności zawarto w ostatecznym projekcie przygotowanym przez arch. Janusza Gąsiorowskiego z lokalnej pracowni architektonicznej Marka. Projekt hali spełnia wymogi międzynarodowych związków sportowych na organizację meczów o zasięgu europejskim, posiada odpowiednie zaplecze do realizacji transmisji telewizyjnych, a także koncertów muzycznych.

W obiekcie o całkowitej kubaturze niemal 80 tys. m3 znajdują się m.in.: hala główna (kubatura ok. 62 tys. m3), sale do sportów walki (690 m3), siłownia (1500 m3), hol o zmiennej wysokości od 4,0 do 16,0 m, sale VIP, dwie sale konferencyjne, pomieszczenia klubowe, pomieszczenia do odnowy biologicznej, szatnie i sanitariaty, a także pomieszczenia biurowe, zaplecze gastronomiczne i miejsca parkingowe.

Chluba puławskiego obiektu

Architekt hali, Janusz Gąsiorowski, najbardziej zadowolony jest z uzyskanego efektu akustycznego. – W halach tej wielkości niezwykle trudno o dobrą akustykę, ale nam się to udało. Wszystkie zastosowane systemy akustyczne razem spowodowały, że akustyka w hali jest tak dobra, jakby jej kubatura była 2 razy mniejsza niż jest w rzeczywistości. W efekcie otrzymaliśmy komfort użytkowania oraz możliwość organizacji koncertów i wydarzeń sportowych najwyższej rangi.

Doskonałą akustykę hali w Puławach osiągnięto łącząc kilka różnych produktów Rockfon. Wszystkie rozwiązania zostały wybrane pod kątem spełnienia walorów akustycznych i estetycznych. Maksymalne wytłumienie wysokiego holu głównego wykonanego w dużej mierze ze szkła i betonu, które powodują, że dźwięk szybuje wysoko i trudno nad nim zapanować, uzyskano dzięki zamontowaniu około 500 m2 akustycznego sufitu monolitycznego Rockfon® Mono® Acoustic i ok. 50 wysp akustycznych Rockfon® Eclipse™ w kształcie koła. Całość doskonale skomponowała się z oświetleniem na rzucie koła. Na ścianach holu wykorzystano okładziny Rockfon® VertiQ®. W salach sztuk walki, salach konferencyjnych i biurowych wykorzystano sufity z serii Rockfon Blanka® o ultramatowej, idealnie białej powierzchni i wysokich współczynnikach odbicia i rozproszenia światła. – Na arenie głównej oprócz doskonałej akustyki niezbędna była odporność na uderzenia w klasie A1. Wymagania te spełniły białe płyty Rockfon Samson, około 5 tys. m2, które zostały połączone z panelami ściennymi VertiQ – około 2,5 tys. m2 – powiedział Marek Bielak z firmy Pol-Farb i dodał: – Obiekt w Puławach był dla nas jednym z najbardziej wymagających pod względem montażu rozwiązań akustycznych.

Wsparcie profesjonalnego akustyka