Heimstaden i Kuryłowicz&Associates o osiedlu Moko Botanika

Przemysław Orchowicz, Country Manager, Heimstaden Poland oraz Dariusz Gryta, architekt, kierownik projektu Moko Botanika, Kuryłowicz & Associates opowiadają o osiedlu na warszawskim Służewcu - z punktu widzenia operatora PRS i architekta.

Co skłoniło Państwa do inwestycji w mieszkania na osiedlu Moko Botanika? Czy architektura miała w tym wypadku znaczenie?

Przemysław Orchowicz: W Heimstaden patrzymy na nasze projekty z perspektywy stabilnego, długoterminowego inwestora. Przed podjęciem każdej decyzji inwestycyjnej zastanawiamy się, w jaki sposób dane budynki, przestrzenie publiczne, kwartały i całe dzielnice będą funkcjonować za pięć, piętnaście, a nawet kilkadziesiąt lat. Chcemy mieć pewność, że w naszych mieszkaniach i osiedlach będą się dobrze czuły kolejne pokolenia najemców, których potrzeby mogą znacząco odbiegać od naszych oczekiwań. Dlatego dobra architektura i urbanistyka są podstawą naszej strategii.

Moko Botanika to spójne założenie, z zielonymi przestrzeniami publicznymi, parkową roślinnością, strefami ciszy i bezpiecznymi ciągami pieszymi. Zgodnie z ideą 15-minutowego miasta, mieszkańcy mogą realizować większość potrzeb „po sąsiedzku”. W pobliżu jest stale rosnącą baza rekreacyjna, kulturalna i sportowa.

Dla młodych profesjonalistów kluczowa jest bliskość licznych obiektów biurowych i handlowych, z kolei rodziny z dziećmi mogą korzystać z sieci placówek edukacyjnych i zdrowotnych. Mówiąc o osiedlu, nie sposób nie wspomnieć o atutach Służewca – różnorodnej, wielofunkcyjnej dzielnicy, łączącej przemysłowe dziedzictwo z nowoczesnymi przestrzeniami biurowymi i mieszkaniowymi. Elementem spajającym te przestrzenie jest transport publiczny, w tym linie tramwajowe, szybka kolej miejska oraz bliskość metra.

Jakie były kluczowe założenia architektoniczne osiedla Moko Botanika? Jak dużą rolę w projekcie pełni zieleń?

Dariusz Gryta: W zakresie wielkości i struktury mieszkań funkcjonalne założenia architektoniczne były przygotowane w oparciu o aktualne na moment prac nad projektem potrzeby rynku. Naszym zadaniem było przygotowanie w miarę prostej, atrakcyjnej w odbiorze estetyki budynków, o korzystnym współczynniku jakości do ceny.

Jednym z kluczowych kryteriów projektu miała być obfita i atrakcyjnie zorganizowana zieleń. Oprócz atrakcyjności formy miała ona oferować „walory” edukacyjne, stąd między innymi tablice botaniczne – od których był już tylko krok do samej nazwy inwestycji. Biorąc pod uwagę zrealizowaną ilość nasadzeń i różnorodność gatunkową, z pewnością po upływie najbliższych sezonów wegetacyjnych odkryjemy w osiedlu Moko Botanika zupełnie nowe atrakcje wizualne.

Co jest kluczem do udanego projektu PRS? Czym różni się ten sposób projektowania od „klasycznych” inwestycji mieszkaniowych?

D.G. W przypadku osiedla Moko Botanika nie było założeń, że ma być to projekt z sektora PRS. Projektowaliśmy „normalne” mieszkania. Może właśnie to jest kluczem do sukcesu. Potrzeby ludzi wynajmującym mieszkania dla siebie i swoich rodzin są dokładnie takie same jak osób, które taki mieszkania kupują i dalej użytkują je będąc ich właścicielami.

P.O. Wywodzimy się ze Skandynawii, gdzie rynek najmu instytucjonalnego jest dobrze rozwinięty. Dla naszych najemców w Szwecji czy Norwegii jest naturalne, że mieszkanie można wynajmować praktycznie przez całe życie. Dlatego z naszej perspektywy inwestycje PRS nie powinny różnić się od dobrej jakości projektów mieszkaniowych nastawionych na klientów indywidualnych.

Chcemy, by nasi najemcy mieli poczucie, że mieszkają u siebie – w miejscu, które przez wiele lat może być domem dla nich, ich dzieci, rodziców i przyjaciół. Dlatego mamy zróżnicowaną ofertę dobrej jakości mieszkań – zarówno mniejszych, dostosowanych do potrzeb młodych profesjonalistów i par, jak i większych, kilkupokojowych, realizowanych z myślą o rodzinach z dziećmi.

Czy rozwój sektora PRS może wpłynąć na podniesienie standardu całego sektora mieszkaniowego, jeżeli chodzi o jej architekturę?

P.O. Jako inwestorzy PRS, mamy wieloletnią perspektywę postrzegania naszych inwestycji. To odróżnia nas od wielu deweloperów, którzy po zakończeniu projektu w większości kończą swoją relację z daną przestrzenią, znajdującymi się w niej budynkami i mieszkającymi w nich ludziach.

W Heimstaden w ogóle nie zakładamy zbywania naszych aktywów, a ich rentowność wyliczamy w nawet 100-letnim horyzoncie czasowym. Można powiedzieć, że nie interesują nas szybkie zyski. W zamian stawiamy na wysoką jakość, stały rozwój usług i infrastruktury wokół naszych osiedli, a także partnerską współpracę z partnerami społecznymi i władzami lokalnymi.

Jako długoterminowy inwestor angażujemy się m.in. w ochronę klimatu. Jesteśmy przekonani, że odpowiedzialność całego sektora nieruchomości ma kluczowe znaczenie dla powodzenia globalnej strategii neutralności klimatycznej. Dlatego podejmujemy realne działania nakierowane na redukcję emisji i zużycia energii w naszych budynkach.

Do 2030 roku zobowiązaliśmy się ograniczyć emisje o 42 proc. w porównaniu do danych z 2020 roku. Przeznaczymy na ten cel nawet 650 mln euro. W ubiegłym roku, działając na dziesięciu europejskich rynkach, obniżyliśmy emisje o 7 proc., a zużycie energii – o 11 proc. w przeliczeniu na m kw. wynajmowanych powierzchni. Podejmujemy też szereg inicjatyw we współpracy z najemcami, co pozwala nam dodatkowo obniżyć zużycie energii i ślad węglowy. To pokazuje, że jako inwestor instytucjonalny patrzymy na jakość mieszkań, budynków i przestrzeni w sposób całościowy.

Czy obecny rynek najmu jest rynkiem najemcy? Jak go „skusić”? Czy najemca PRS ma większe oczekiwania względem mieszkania i jego otoczenia?

P.O. Na rynek PRS patrzymy często przez pryzmat liczb – czyli skali nowych inwestycji oraz tego, jak zwiększa się udział najmu instytucjonalnego w puli wszystkich wynajmowanych w Polsce mieszkań. Tymczasem kluczem do długoterminowego rozwoju naszej branży jest jakość i wartości, jakie wnosimy na rynek najmu. Niestety, w Polsce najem nadal kojarzy się ze smutną koniecznością. To się powoli zmienia w przypadku młodego pokolenia, które jest znacznie bardziej elastyczne. Ale już rodziny z dziećmi – także te młode – oczekują na rynku mieszkaniowym przede wszystkim stabilności i bezpieczeństwa, którego nie gwarantują im inwestorzy indywidualni.

Stąd tak ważna jest rola naszej branży w podnoszeniu standardów na rynku najmu. To szczególnie ważne obecnym okresie, który jest trudny dla wielu najemców. Tym bardziej cieszymy się, że możemy im oferować nie tylko wysoki standard zamieszkania w doskonale skomunikowanych lokalizacjach, ale też poczucie bezpieczeństwa i stabilności. Jesteśmy też dumni z bardzo wysokiego, przekraczającego 90 proc. poziomu satysfakcji naszych klientów, który stale badamy.

Czy transakcje PRS będą – Państwa zdaniem – coraz częstsze na rynku?

P.O. Tak, choć najem instytucjonalny pozostanie uzupełnieniem oferty mieszkaniowej w Polsce, a nie jej dominującą formą. W naszym kraju podstawową preferencją jest i pozostanie posiadanie, a nie wynajmowanie mieszkań. Jako branża nie mamy ambicji ani możliwości, by odwrócić ten trend. Możemy jednak sprawić, że oferta mieszkaniowa będzie bardziej zdywersyfikowana i w większym stopniu dostosowana do potrzeb różnych grup odbiorców.

W Skandynawii, ale też w Niemczech czy Holandii, podmioty PRS starają się blisko współpracować z samorządami, dzięki czemu ich oferta jest dostępna także dla grup, które często są wykluczane z rynku mieszkaniowego – w tym rodzin z dziećmi, seniorów, osób korzystających z różnych programów wsparcia społecznego. PRS jest tam wzmocnieniem zasobu wszystkich dostępnych lokali na wynajem – zarówno komercyjnych, jak i komunalnych, a inwestorzy, którzy rozwijają ten zasób, są mile widziani i zachęcani do inwestycji przez władze lokalne.

Polska ma nadal jeden z najniższych w UE wskaźników liczby mieszkań przypadających na tysiąc mieszkańców. Wyzwaniem jest także znacznie mniejsza niż średnia unijna powierzchnia mieszkań. W efekcie wiele polskich rodzin mieszka w lokalach, które nie odzwierciedlają ich obecnych aspiracji. Sektor najmu instytucjonalnego może być jedną z odpowiedzi na te wyzwania społeczne i ekonomiczne. Wysoka jakość mieszkań i usług sprawia, że klienci PRS mogą korzystać z najmu w sposób, który najlepiej odpowiada ich aktualnym potrzebom i sytuacjom życiowym.

