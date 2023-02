Hi Piotrkowska częścią gry Counter Strike: Global Offensive

Najwyższy biurowiec w Łodzi, Hi Piotrkowska, znalazł się jako element gry komputerowej Counter-Strike: Global Offensive. To element strategii Erbudu, mającej na celu przenoszenie swoich flagowych projektów w świat gamingu.

Znalazł się tam dzięki współpracy Grupy Erbud, która go wybudowała, z agencją Gameset.

Wieża Hi Piotrkowska jest obecnie najwyższym biurowcem w Łodzi. Wielofunkcyjny kompleks typu mixed-use to również druga realizacja Grupy Erbud, która została przeniesiona do popularnej gry Counter-Strike:Global Offensive. Pierwszą z nich była Hala Koszyki w Warszawie, która trafiła do wirtualnego świata w 2022 r. Działania te są częścią planu przenoszenia do popularnej gry flagowych projektów zrealizowanych przez Erbud.

– W 2021 r. podjęliśmy decyzję o strategicznym wejściu w obszar gamingu i e-sportu, by odświeżyć naszą markę i zawalczyć o młodego pracownika. Od tamtej pory konsekwentnie realizujemy ten plan. Nasze aktualne działania, w tym m.in. przedłużenie umowy sponsoringowej z akademicką ligą University Esports EDU czy przeniesienie kompleksu Hi Piotrkowska do gry CS:GO, to tylko jedne z kilku planowanych przez nas aktywności w tym obszarze – mówi Dariusz Grzeszczak, prezes Grupy Erbud.

Mapa kompleksu Hi Piotrkowska w CS:GO została stworzona z 57 unikalnych tekstur i odwzorowuje prawdziwy obiekt. Na podstawie zdjęć, filmów i rzutów budynku stworzono kombinację najbardziej charakterystycznych przestrzeni, takich jak część biurowa, tarasy, planowana restauracja czy siłownia. Pierwsze trzy lokacje wyróżniają się tym, że roztacza się stamtąd niesamowity widok na całe miasto. Siłownia jest natomiast punktem centralnym obiektu. Mapa jest dostępna dla wszystkich graczy, można ją pobrać za darmo z Warsztatu Steam oraz ze strony internetowej Grupy Erbud z zakładki „E-sport”.