Hi Piotrkowska z restauracją i klubem z 200-metrowym tarasem widokowym. Projekt robi wrażenie!

W wielofunkcyjnym kompleksie Hi Piotrkowska powstaje nowe miejsce na kulinarno-rozrywkowej mapie miasta. Na ostatnim piętrze budynku będącego jednocześnie najwyższym łódzkim biurowcem, otwarta zostanie restauracja i klub z ponad 200-metrowym tarasem pozwalającym podziwiać panoramę miasta. Projekt restauracji stworzyła Nastazja Kropidłowska.

REKLAMA

Górujący nad centrum Łodzi kompleks, oddany do użytku w październiku 2020 r., idealnie dopełnił panoramę zmieniającego się miasta. 82-metrowa wieża biurowa zachęca do wjechania na szczyt i podziwiania widoków na cztery strony świata. Hi Piotrkowska przyciąga swoją dobrą, pięknie wkomponowaną w ważny fragment miasta architekturą, świetną lokalizacją oraz wysoką jakością wykończenia. Biura, sklepy i punkty usługowe, siłownia, a w przyszłości także hotel – te funkcje projektu uzupełniane są stopniowo o kolejne, które sprawiają, że staje się on jeszcze bardziej otwarty na mieszkańców Łodzi oraz przyjezdnych.

– Stojąc na tarasie na 19 p. po prostu czuje się, że to miejsce powinno być dostępne dla wszystkich i wypełnić się w ciepłe miesiące przyjemnym gwarem. Dlatego zadecydowaliśmy o zmianie przeznaczenia ostatniego piętra na restaurację, podpisaliśmy umowę z operatorem i jesteśmy w trakcie zaawansowanych działań administracyjnych. Już w połowie przyszłego roku zaprosimy zarówno najemców budynku, jak i osoby z zewnątrz do korzystania z tego stylowego otwierającego się na miasto miejsca. Zadbamy także o stworzenie niepowtarzalnego klimatu za sprawą organizowanych tu wydarzeń kulturalno-rozrywkowych – mówi Justyna Drużyńska, Director of Office Operations w Master Management Group.

Elegancko i przytulnie z industrialnym sznytem – tak w skrócie można opisać projekt wnętrza restauracji przygotowany przez Nastazję Kropidłowską.

Założeniem projektu było stworzenie wnętrza unikalnego i wpisującego się w industrialny charakter Łodzi. Stylistycznie przestrzeń ta nawiązuje do łódzkich loftowych wnętrz, ale wyróżniona została oryginalnymi detalami oraz miedziano-zieloną kolorystyką. Pojawiły się metalowe konstrukcje nawiązujące do oranżerii, żywa zieleń w postaci roślin wysokich i niskich, siatka metalowa jako element dekoracyjny na sufitach oraz ścianach, spod której wyłania się surowy beton. Dodatkowo projekt uzupełnia miedź w konstrukcjach baru oraz elementów dekoracyjnych, efekt blachy patynowanej na posadzkach oraz ciepłe karmelowe odcienie tapicerowanych elementów skórzanych sof i krzeseł.

– Zależało nam na stworzeniu unikalnych i niepowtarzalnych w innych miejscach elementów, Przestrzeń została podzielona na strefy: restauracji, klubu, lounge oraz zewnętrznego tarasu. Na całej powierzchni 19 piętra znajdą się powtarzające się motywy i kształty m.in. tłuczone szkło, w kolorze grafitowym na słupach konstrukcyjnych, które nawiązuje do Pasażu Róży w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej, jak również elementy dekoracyjne podwieszone pod sufitem różne dla każdej ze stref. W strefie restauracyjnej znajdzie się forma zawieszonych „koszy” oraz cylindrów z siatką metalową, okręgi metalowe z oświetleniem w strefie lounge, prostokątne siatki w strefie klubowej z podświetlonym logotypem restauracji oraz miedziane elementy w kształcie łódki w strefie wejściowej. Widoczne na projekcie w wielu miejscach łuki nawiązują do kształtów okien w łódzkich fabrykach – mówi Nastazja Kropidłowska, autorka projektu.